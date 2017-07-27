 Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после молебна начнется крестный ход с чудотворными иконами от Владимирской горки - до Киево-Печерской Лавры.
В связи с религиозными мероприятиями перекрыты некоторые центральные улицы Киева - Крещатик (от Европейской площади до Майдана Незалежности), Европейская площадь, Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади).
Людей на Владимирскую горку пропускают через металлодетекторные рамки.
Меры безопасности в центре Киева усилены.
Оцепление полиции на Майдане
За безопасностью во время мероприятий лично следит начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
"В настоящее время в парке Владимирская горка находится около 10 тыс. верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность", - сказал он.
По словам Крищенко, нарушений общественного порядка не зафиксировано.
На Владимирскую горку прибыл митрополит Онуфрий
Митрополит Онуфрий начал вести молебен
Возле Онуфрия, среди церковных иерархов стоят представители "Оппоблока" Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Новинский.
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Владыка Павел пребывает в хорошем расположении духа
Посетил молебен также недавний фигурант громкого дела о махинациях с харьковской землей, нардеп Михаил Добкин.
Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
После молебна колонна верующих отправится в сторону Киево-Печерской Лавры, через Европейскую площадь и улицу Грушевского.
Напомним, сегодня вечером возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ МП.
"В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских будут находиться 11 чудотворных икон. Помолиться и приложиться к святыням смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь", - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.
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"...воля божия раз и навсегда предписывает человеку, что ему делать и чего не делать. Что ценность народа и отдельного человека измеряется степенью послушания их богу. Что в судьбах целого народа и отдельного человека во всём царит воля бога, который карает и вознаграждает по мере послушания ему. Реальность на месте этой жалчайшей лжи выглядит так: человек - паразит, жрец, процветающий лишь за счёт здоровых жизненных образований, употребляет во зло имя божье; он называет «царством божьим» состояние, при котором он, жрец, определяет ценность всего; «волей божьей» он называет средства, с помощью которых достигается и поддерживается такое состояние; хладнокровно и цинично он о народах, веках, отдельных личностях судит по тому, насколько они способствовали или противились безграничной власти жрецов."
И вторая цитата:
:«Воля божья» давно была известна; вся беда в том, что народ отпал от «священного писания»… Уже Моисею была открыта «воля божья»… Что же произошло? Жрец строго и педантично сформулировал раз и навсегда, чем ему хочется владеть, «что такое воля божья»; он не позабыл больших и малых налогов, которые надлежит ему платить, не позабыл и о самых вкусных кусках мяса, потому что жрец завзятый едок бифштексов… Отныне в жизни всё устроено так, что без жреца ни шагу; какие бы естественные события ни происходили в жизни - рождение, бракосочетание, болезнь, смерть, не говоря уж о жертвоприношении («трапезе»), - повсюду появляется святой паразит, отнимающий у события естественность, или, на его языке, освящающий его… Ибо необходимо понять: любой естественный обычай, любая естественная институция (государство, суд, брак, уход за больными, забота о бедных), любое требование, внушённое инстинктом жизни, короче говоря, всё, что не лишено внутренней ценности, принципиально обесценивается вследствие жреческого паразитизма (или, иначе, «нравственного миропорядка»), всё становится противоположным какой бы то ни было ценности. Всё это начинает нуждаться в освящении, необходима наделяющая ценностью сила, которая будет отрицать в явлении природу и лишь вследствие этого создаст ценность… Жрец лишает ценности и святости природу - только такой ценой он и продолжает существовать. - Непослушание богу, то есть жрецу, «закону», получает отныне наименование «греха»; средства же вновь «примириться с богом» - это, как и следовало ожидать, те самые, какими ещё более основательно обеспечивается покорность жрецу: лишь жрец может «искупить» грехи… Если теперь психологически задним числом всё расчесть, то в любом организованном жрецами обществе «грехи» неизбежны - в них подлинная опора власти, жрец живёт за счёт прегрешений, ему надо, чтобы «грешили»… Верховный тезис: «Бог прощает кающемуся», - то же в переводе: прощает тому, кто покорствует жрецу…"
Ницше спорен, но тут он, как по мне, прав. Царствие Божее внутри Нас - а всё это чистый развод на доверии.
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потім легше шукати буде!!!
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Особо улыбнул таки да христианин Добкин...
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В тиски зажали Киев пробки:
Онуфрий-бес опять рулит.
Новинский, Вилкул, Бойко, Добкин
Грехи смывают средь молитв !
А Горки красочные склоны
Так оскверняет лишь варяг,
Как будто "пятая колонна"
Туда несет кацапский флаг.
Тут тащится толпа инертно,
Там гибнут лучшие из всех,
Не отпевать бойцов посмертно
На этой церкви тяжкий грех.
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та його шеф...
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