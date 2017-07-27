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 Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж

На Владимирской горке в Киеве начался молебен, который возглавляет глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. В мероприятии принимают участие депутаты от "Оппозиционного блока".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после молебна начнется крестный ход с чудотворными иконами от Владимирской горки - до Киево-Печерской Лавры.


Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 01

В связи с религиозными мероприятиями перекрыты некоторые центральные улицы Киева - Крещатик (от Европейской площади до Майдана Незалежности), Европейская площадь, Владимирский спуск (от Европейской до Почтовой площади).

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 02

Людей на Владимирскую горку пропускают через металлодетекторные рамки.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 03


Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 04

Меры безопасности в центре Киева усилены.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 05

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 06
Оцепление полиции на Майдане

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 07

За безопасностью во время мероприятий лично следит начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"В настоящее время в парке Владимирская горка находится около 10 тыс. верующих. Правоохранители следят за порядком и при необходимости осматривают вещи участников мероприятия и проверяют документы, удостоверяющие личность", - сказал он.

По словам Крищенко, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 08

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 09
Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 10Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 11Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 12

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 13

На Владимирскую горку прибыл митрополит Онуфрий

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 14
Митрополит Онуфрий начал вести молебен

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 15

Возле Онуфрия, среди церковных иерархов стоят представители "Оппоблока" Юрий Бойко, Александр Вилкул, Вадим Новинский.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 16Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 17Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 18

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 19

Владыка Павел пребывает в хорошем расположении духа

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 20

Посетил молебен также недавний фигурант громкого дела о махинациях с харьковской землей, нардеп Михаил Добкин.

Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 21

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Крестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин 22

Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

После молебна колонна верующих отправится в сторону Киево-Печерской Лавры, через Европейскую площадь и улицу Грушевского.

Напомним, сегодня вечером возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ МП.

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"В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских будут находиться 11 чудотворных икон. Помолиться и приложиться к святыням смогут все желающие. Храм будет открыт всю ночь", - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

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Глядя на это всё, вспомнил я прочитанную у Ницше в "Антихристе" цитату:
"...воля божия раз и навсегда предписывает человеку, что ему делать и чего не делать. Что ценность народа и отдельного человека измеряется степенью послушания их богу. Что в судьбах целого народа и отдельного человека во всём царит воля бога, который карает и вознаграждает по мере послушания ему. Реальность на месте этой жалчайшей лжи выглядит так: человек - паразит, жрец, процветающий лишь за счёт здоровых жизненных образований, употребляет во зло имя божье; он называет «царством божьим» состояние, при котором он, жрец, определяет ценность всего; «волей божьей» он называет средства, с помощью которых достигается и поддерживается такое состояние; хладнокровно и цинично он о народах, веках, отдельных личностях судит по тому, насколько они способствовали или противились безграничной власти жрецов."
И вторая цитата:
:«Воля божья» давно была известна; вся беда в том, что народ отпал от «священного писания»… Уже Моисею была открыта «воля божья»… Что же произошло? Жрец строго и педантично сформулировал раз и навсегда, чем ему хочется владеть, «что такое воля божья»; он не позабыл больших и малых налогов, которые надлежит ему платить, не позабыл и о самых вкусных кусках мяса, потому что жрец завзятый едок бифштексов… Отныне в жизни всё устроено так, что без жреца ни шагу; какие бы естественные события ни происходили в жизни - рождение, бракосочетание, болезнь, смерть, не говоря уж о жертвоприношении («трапезе»), - повсюду появляется святой паразит, отнимающий у события естественность, или, на его языке, освящающий его… Ибо необходимо понять: любой естественный обычай, любая естественная институция (государство, суд, брак, уход за больными, забота о бедных), любое требование, внушённое инстинктом жизни, короче говоря, всё, что не лишено внутренней ценности, принципиально обесценивается вследствие жреческого паразитизма (или, иначе, «нравственного миропорядка»), всё становится противоположным какой бы то ни было ценности. Всё это начинает нуждаться в освящении, необходима наделяющая ценностью сила, которая будет отрицать в явлении природу и лишь вследствие этого создаст ценность… Жрец лишает ценности и святости природу - только такой ценой он и продолжает существовать. - Непослушание богу, то есть жрецу, «закону», получает отныне наименование «греха»; средства же вновь «примириться с богом» - это, как и следовало ожидать, те самые, какими ещё более основательно обеспечивается покорность жрецу: лишь жрец может «искупить» грехи… Если теперь психологически задним числом всё расчесть, то в любом организованном жрецами обществе «грехи» неизбежны - в них подлинная опора власти, жрец живёт за счёт прегрешений, ему надо, чтобы «грешили»… Верховный тезис: «Бог прощает кающемуся», - то же в переводе: прощает тому, кто покорствует жрецу…"
Ницше спорен, но тут он, как по мне, прав. Царствие Божее внутри Нас - а всё это чистый развод на доверии.
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А рожи у русских попов какие?Как у допкина и вилкуна.Все не бритые ,сытые ,точно как у главного кацап попа педрила.
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Орда действует в своём репертуаре, с помощью оболванивая самых примитивных захватывает народы и их земли, но как это мракобесие допускается в 21-м веке?
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сподіваюсь наші спецслужби "фотографують"???
потім легше шукати буде!!!
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вышагивает мацковский сатанат с украинскими рабами во всей красе
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Бойко, Вилкул и Добкин? Бог им судья, лицимеры поганые!
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двадцать первый век. до рождества хритсотоса. земля плоская, а небо твёрдое. санитаров!
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А пороха там нет среди этого сброда сатанистов?
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Вполне мог быть. Ведь он рукоположенный диякон рускамирскага пархатриата.
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Зачем эту мразь пускать на улицу?
Особо улыбнул таки да христианин Добкин...
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Мечта... Вот бы всю эту рускамирскую банду полить напалмом и поджечь. Ну повоняет немного, но зато без этих звероподобных потом насколько чище будет воздух в Украине.
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мож коридорчик-кортеж из полиции и пешим ходом до рацтова?
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между прочим а вы в курсе что кацапские попы, в Украине воюющей против кацпской агресии уже четвертый год, имеют свои ЛЕГЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ОТРЯДЫ? Порошенко поясни народу.
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Теж мені "віруючі в Бога" вілкул, бойко та добкін. Це більш схоже на сатанинський шабаш, який мав би бути заборонений в Україні, а моцковські попи вислані на.. з України
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на мой взгляд РПЦ является скорей всего мимикрирывашим под православие симбиозом арианства, несторианства и других еретических учений. Поэтому и были у них реформы патриарха Никона. А их старообрядцы это не мимикрировавшие.
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А де вірні УПЦ МП ФСБ - Порошенко, Гриценко та інші тіпа "патрійоти" з влади?! :D
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Не могу не добавить:

В тиски зажали Киев пробки:
Онуфрий-бес опять рулит.
Новинский, Вилкул, Бойко, Добкин
Грехи смывают средь молитв !

А Горки красочные склоны
Так оскверняет лишь варяг,

Как будто "пятая колонна"
Туда несет кацапский флаг.

Тут тащится толпа инертно,

Там гибнут лучшие из всех,
Не отпевать бойцов посмертно

На этой церкви тяжкий грех.
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Какое отношение Московия со своей церковью имет к крещению Руси? Московия это агрессор, паработитель и уничтожитель Руси. Это детище Золотой Орды. Это оккупант и злобный враг Руси. Какое кощунство! Московия, превратившая Русь в свою колонию, уничтожавшая сам дух Руси, ее культуру, язык, религию позиционирует себя с своей жертвой. Почему московитские попы не отмечают, например, даты крещения Константинополя и Византии? Как же это по-российски. Убить, ограбить, разорить и изнасиловать, а потом заявить, что все это во благо жертвы, во имя православной веры. Варвары и гнусные убийцы. Грабители и изуверы. Это и есть настоящее лицо тех, кто прячет правду и порочит тех, кто ее несет людям. Поглядите только на паству этих святош. Каков поп, таков приход. Что еще можно сказать? И это они называют православием московского патриархата образца РПЦ. Не церковь это и вера у них не на любви к Богу, а на страхе перед Ним и перед властью господина.
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Оце б ця стая товарищей почала б хід в Киеві і так тихенько всім складом пішла б на х..р на расею. Оце мрія , тост.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКрестный ход начинается в центре Киева. На Владимирской горке с митрополитом Онуфрием молятся Новинский, Бойко, Вилкул и Добкин. ФОТОрепортаж
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