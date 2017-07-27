 Утром в Днепре взорвался автомобиль: пострадали женщина-водитель и проходившая мимо бабушка, - Нацполиция. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области в Facebook.
Взрыв произошел около 10:00 по проспекту Поля, 117. "В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля - 27-летняя женщина - направлена в больницу. Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Нацполиции
Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля. Женщина была доставлена в больницу. После оказания неотложной помощи проходит лечение амбулаторно.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб реагирования.
Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и окончательного определения квалификации.
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Поля, 117. совсем недалеко от меня
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..
Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля. Женщина была доставлена в больницу.
ээээ.... женщина - не прохожая???
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А ты тоже так машину бросаешь нагло перекрыв проезд во дворе? Мне здется то основная причина.
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Ладно еще колеса проколоть, но взрывать????
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ПыС. во-первых, мимо авто, которое находилось в момент сьемки свободно проезжала 2я машина.
во-вторых, судя по положению авто и колес, она уже находилась в движении в момент взрыва.
в-третьих, если бы ты был днепровцем, то знал бы, что у нас еще и не так авто паркуют.
если выйти хотя бы на улицу бывшая комсомольская, то там каждый день можно сотнями авто взрывать за парковку, т.к. весь пешеходный тротуар утыкан этими авто, а с коляской, например, пройти нереально (мамки с колясками выходят на проезжую часть, и движутся по ней вместе с авто, т.к. пройти по тротуару реально некак - это не эфемизм).
я когда слышу, что в Киеве есть полосы для общественного транспорта, чувствую себя из какой-то деревни...
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Возможно кто то уже посчитал что жечь не эфектно и вчерашний день, все же третий год война.
Не увидел свободного места- открытые двери полностью перекрыли проезд.
До тех пор покуда авто не будут стоять на охраняемых стоянках а не во дворах - вот мне здается даже всевышний ничего не гарантирует.
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неустановленный предмет похож на газ?
или читал только заголовок?
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Если бы у меня был Прадо, то я тоже поставил бы ГБО
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Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля.
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Хм...
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Також тілесних ушкоджень зазнала 70-річна жінка, яка йшла повз автомобільДжерело:https://ua.censor.net.ua/n449377
текст би трішки підкорегувати
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