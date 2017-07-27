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 Утром в Днепре взорвался автомобиль: пострадали женщина-водитель и проходившая мимо бабушка, - Нацполиция. ФОТО (обновлено)

Автомобиль "Опель Астра" взорвался в четверг утром в Днепре, в результате водитель – 27-летняя женщина – направлена в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция в Днепропетровской области в Facebook.

Взрыв произошел около 10:00 по проспекту Поля, 117. "В результате взрыва неустановленного предмета водитель автомобиля - 27-летняя женщина - направлена в больницу. Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.

Утром в Днепре взорвался автомобиль: пострадали женщина-водитель и проходившая мимо бабушка, - Нацполиция 01
Фото: пресс-служба Нацполиции

Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля. Женщина была доставлена в больницу. После оказания неотложной помощи проходит лечение амбулаторно.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других экстренных служб реагирования.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Взрыв автомобиля на Харьковщине - травмирован мужчина. ФОТОрепортаж

Сведения о событии зарегистрированы в журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и окончательного определения квалификации.
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так преступность же побороли еще в прошлом квартале?

Поля, 117. совсем недалеко от меня
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Побороли, не побороли, но мультики и картинки с диаграммами показывают регулярно.
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Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.....

..
Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля. Женщина была доставлена в больницу.

ээээ.... женщина - не прохожая???
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https://informator.dp.ua/2017/07/27/na-prospekte-polya-vzorvalsya-avtomobil-prichiny-i-video-s-mesta-proisshestviya/

А ты тоже так машину бросаешь нагло перекрыв проезд во дворе? Мне здется то основная причина.
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Причина покушаться на жизнь человека? У вас там как с крышей - совсем съехала?
Ладно еще колеса проколоть, но взрывать????
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это основная версия полиции?

ПыС. во-первых, мимо авто, которое находилось в момент сьемки свободно проезжала 2я машина.
во-вторых, судя по положению авто и колес, она уже находилась в движении в момент взрыва.
в-третьих, если бы ты был днепровцем, то знал бы, что у нас еще и не так авто паркуют.
если выйти хотя бы на улицу бывшая комсомольская, то там каждый день можно сотнями авто взрывать за парковку, т.к. весь пешеходный тротуар утыкан этими авто, а с коляской, например, пройти нереально (мамки с колясками выходят на проезжую часть, и движутся по ней вместе с авто, т.к. пройти по тротуару реально некак - это не эфемизм).

я когда слышу, что в Киеве есть полосы для общественного транспорта, чувствую себя из какой-то деревни...
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Хочу сразу успокоить вас, по поводу Киева, не волнуйтесь -тот же срач начиная прямо с Крещатика. Машиноктолько больше крутых чем у вас.
Возможно кто то уже посчитал что жечь не эфектно и вчерашний день, все же третий год война.
Не увидел свободного места- открытые двери полностью перекрыли проезд.
До тех пор покуда авто не будут стоять на охраняемых стоянках а не во дворах - вот мне здается даже всевышний ничего не гарантирует.
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>> В результате взрыва неустановленного предмета
неустановленный предмет похож на газ?
или читал только заголовок?
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Опель астра на газу навряд ли, Днепр Чикаго блин
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Опель астра на газу навряд ли!!!!!!!!!!!!! Что вы мелете? Range и X5 на газу гасают, а тут Астра - нИможет быть!
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Ну жлобы и на Гелики газ ставят и что из этого?
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Жлобы ещё Теслу покупают,что бы даже за газ не платить! О как.
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А на Теслу можно газ поставить? .......ну, шоб не мерзнуть.
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Да что Вы!? Ну тогда уже так! トヨタ自動車株式会社
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Большинство 120 прадо на газу. 2,7 и 4.0 переваривают хорошую ГБО с легкостью, а запаску и на калитку можно повесить.

Если бы у меня был Прадо, то я тоже поставил бы ГБО
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Почему "блин"? Днепр вольный и гордый город - я вот лично вижу https://informator.dp.ua/2017/07/27/na-prospekte-polya-vzorvalsya-avtomobil-prichiny-i-video-s-mesta-proisshestviya/ брошенную нагло и перекрывающую проезд тачку.
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А соседи болтают: причина взрыва тетки- долги её мужа. О, как! То есть, как сказал Шевченко: "это чисто экономическое преступление"(с) Шевченко- не я, мне б такую хрень шарахнуть- язык бы не повернулся.
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Это некогда был такой правдоруб на ТВАй...Знак Оклыку вёл...Думал что он прям из телика побежит бороться с преступностью, коррупцией... А вот место сидения определяет точку зрения. Обычный толстенький придворный Лизожоп!
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В зеркало смотришь? Ню...ню...иди карамельку возьми, заслужил.
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Він такого не казав- це так заголовок невірно написали.
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А я лично вижу https://informator.dp.ua/2017/07/27/na-prospekte-polya-vzorvalsya-avtomobil-prichiny-i-video-s-mesta-proisshestviya/ брошенную нагло и перекрывающую проезд тачку.
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тут машина взорвалась, а они решают вопрос о внесении...чему вас авака учит?
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рюкзаки, игральные заведения....да много есть чему научить
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Пока пирАжок горячий надо это, мочить барыгу,рюкзакова,юГика и Филю! А что там на самом деле произошло пох... . ЧикагА!
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Днепр криминальная столица Украины,ну или менять всю верхушку криминальной полиции в нем пора
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та это все фейк. Блогер сказал по тв что все побороли и преступность почти на нуле. А если серьезно такого пиздеца в стране не было даже в лихие 90-е, когда мы выживали как могли. Хунта давайте соберем петицию об увольнении с позором блогера собакова
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А что там на картинке это в Украине все проспекты такие или только те что в Поле? Представляю какие проспекты в Лесу. Там же только ступы с Бабой-Ягой не хватает, ну еще Лешего ей в компанию.
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Дык.а на?я такая полиция которая кака былы и кака есть но в еще худшем исполнении...так скоко % ей счас доверяют то ?
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Дураку понятно что власть обосралась и только тянет время шоб как то найти способ шоб как то удрать куды то ...
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Уже из Космоса видно, что в Украине надо что-то делать с силовым блоком! А в Днепре вообще какая-то криминальная аномалия поперла. Впрочем в Киеве не лучше.
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а он был ознакомлен с возбуждённым против него делом?
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после фразы.... (обновлено)...... появилась только бабушка....
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Копай глибше, отримаєш смаааачну соєву чоколатку!!!
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Не знав... Але за солоденьке порохоботствуєш...
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Пора вводить визовый режим с козломордыми
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шо ж такое, одни взрывы...то дома, то авто, то баллон...
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Никто из прохожих от взрыва не пострадал", - говорится в сообщении.

Также телесные повреждения получила 70-летняя женщина, которая проходила мимо автомобиля.

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Хм...
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У результаті вибуху невстановленого предмета водій автомобіля - 27-річна жінка - опинилася в лікарні. Ніхто з перехожих від вибуху не постраждав", - йдеться в повідомленні.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n449377

Також тілесних ушкоджень зазнала 70-річна жінка, яка йшла повз автомобільДжерело:https://ua.censor.net.ua/n449377

текст би трішки підкорегувати
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУтром в Днепре взорвался автомобиль: пострадали женщина-водитель и проходившая мимо бабушка, - Нацполиция. ФОТО (обновлено)
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