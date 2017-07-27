 Налоговики во Львовской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление алкогольных напитков путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое изготовление таких товаров) УК, было установлено, что на территории одного из городов области группа граждан организовала работу подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГФС.
Фальсификат реализовывался через сеть магазинов области по заниженным ценам.
В результате ряда обысков, проведенных по местам изготовления и хранения алкоголя, было обнаружено и изъято более 3,2 тысячи литров неучтенного спирта, бутылки с коньяком, оклеенные поддельными акцизными марками, этикетки, оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, а также поддельные марки акцизного налога. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 615 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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