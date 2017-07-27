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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Полиция предотвратила теракт на Луганщине, - Погукай. ФОТОрепортаж

В Луганской области полицейские предотвратили теракт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Вчера вечером в Кременской отдел полиции поступило сообщение о том, что в районе с. Кудряшовка обнаружен подозрительный газовый баллон.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно оперативной группы, специалисты взрывотехнической группы ГУНП в Луганской области, руководство полиции области и района.

Полиция предотвратила теракт на Луганщине, - Погукай 01

Проверкой установлено, что на расстоянии 15 м от обочины дороги сообщением с. Кудряшовка - с. Новая Астрахань в земле на глубине 30 см было заложено самодельное взрывное устройство, состоящее из двух разрезанных частей газового баллона, взрывателя к противотанковой мине МВЧ-62 и проводов", - написала она.

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Погукай отметила, что к охране места происшествия были задействованы сотрудники местного отдела полиции.

Полиция предотвратила теракт на Луганщине, - Погукай 02
"Сегодня сотрудники взрывотехнической группы ГУНП и специалисты ГСЧС обезвредили взрывное устройство на одном из полигонов области", - отметила она.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 258 УК Украины "террористический акт". Проводится проверка.

Полиция предотвратила теракт на Луганщине, - Погукай 03
Фото: Погукай/Facebook
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хм. может у меня уже параноя за эти 3е суток, что шоколадные со страной творят.

но, блин. от кого поступило сообщение?
я, просто, прекрасно понимаю, что такое дороги между городами, где одни поля.
кто-то вышел в чисто поле, на 15 метров от дороги, поссать, и случайно палкой наковырял на глубине 30 см бомбу?

пи*дец как мутно все в этой новости.
кого там в поле, против комбайнера хотели теракт устроить?
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тут главное красочно и пострашнее описать, как в далекие времена: "ура!", "Даешь!", "Да здравствует!!!"
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баллон был пустой или просто подозрительный ?
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А почему разный грунт? Или опять АваковПикчерс представляет?
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Мы похожие баллоны в детстве карбидом в воздух запускали.
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Эти 2 "Капустиса-72" не со съёмок "ДМБ" остались?
Полиция предотвратила теракт на Луганщине, - Погукай - Цензор.НЕТ 1943
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Та Попугай и компания,каждый день чего-то предотвращают ,а шо зарыл-выкопал,галочку поставил,волну пустил,премию-звание получил-КРАСОТА !!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция предотвратила теракт на Луганщине, - Погукай. ФОТОрепортаж
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