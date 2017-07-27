 Полиция предотвратила теракт на Луганщине, - Погукай. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
"Вчера вечером в Кременской отдел полиции поступило сообщение о том, что в районе с. Кудряшовка обнаружен подозрительный газовый баллон.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно оперативной группы, специалисты взрывотехнической группы ГУНП в Луганской области, руководство полиции области и района.
Проверкой установлено, что на расстоянии 15 м от обочины дороги сообщением с. Кудряшовка - с. Новая Астрахань в земле на глубине 30 см было заложено самодельное взрывное устройство, состоящее из двух разрезанных частей газового баллона, взрывателя к противотанковой мине МВЧ-62 и проводов", - написала она.
Погукай отметила, что к охране места происшествия были задействованы сотрудники местного отдела полиции.
"Сегодня сотрудники взрывотехнической группы ГУНП и специалисты ГСЧС обезвредили взрывное устройство на одном из полигонов области", - отметила она.
Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 258 УК Украины "террористический акт". Проводится проверка.
Фото: Погукай/Facebook
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но, блин. от кого поступило сообщение?
я, просто, прекрасно понимаю, что такое дороги между городами, где одни поля.
кто-то вышел в чисто поле, на 15 метров от дороги, поссать, и случайно палкой наковырял на глубине 30 см бомбу?
пи*дец как мутно все в этой новости.
кого там в поле, против комбайнера хотели теракт устроить?
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