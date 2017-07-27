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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Харьков (4338) ГФС (3068)

 В Харькове налоговики раскрыли схему незаконного ввоза и продажи бытовой и компьютерной техники. ФОТОрепортаж

В Харькове сотрудники областного управления налоговой милиции разоблачили предпринимателя, который, занимаясь незаконной торговлей через Интернет, уклонился от уплаты почти 4,6 миллиона гривен налогов.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководитель двух Интернет-сайтов, на которых продаются бытовые товары и компьютерная техника, при пособничестве ряда физлиц уклонился от уплаты единого налога и налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 4,6 миллиона гривен. Как показала дальнейшая проверка, злоумышленник заказывал технику в странах Азии после чего она доставлялись на территорию Украины вне таможенного контроля, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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В результате проведенных в Харькове шести обысков были обнаруженоы и изъяты техническое оборудование, сервер, бытовая и компьютерная техника неизвестного происхождения стоимостью 950 тысяч гривен, 70,9 тысячи гривен наличными, а также финансово-бухгалтерские документы и черновые записи.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

В Харькове налоговики раскрыли схему незаконного ввоза и продажи бытовой и компьютерной техники 01

В Харькове налоговики раскрыли схему незаконного ввоза и продажи бытовой и компьютерной техники 02

В Харькове налоговики раскрыли схему незаконного ввоза и продажи бытовой и компьютерной техники 03

В Харькове налоговики раскрыли схему незаконного ввоза и продажи бытовой и компьютерной техники 04


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"она доставлялись на территорию Украины вне таможенного контроля Источник: https://censor.net.ua/p449370" - у него наверное метр границы в аренде!!!
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Скорее всего получали посылки на физлица до 150 евро, а потом их перепродавали.
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ну наверное это - техническое оборудование, сервер, бытовая и компьютерная техника неизвестного происхождения стоимостью 950 тысяч гривен Источник: https://censor.net.ua/p449370
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У нас теперь торговля через интернет незаконная? Новое дно от шоколадных.
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Зачем Цензор постоянно публикует эти новости о налоговиках - героях ? Он , что....тупой этот Цензор ? )
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Харькове налоговики раскрыли схему незаконного ввоза и продажи бытовой и компьютерной техники. ФОТОрепортаж
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