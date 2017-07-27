 В Харькове налоговики раскрыли схему незаконного ввоза и продажи бытовой и компьютерной техники. ФОТОрепортаж

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что руководитель двух Интернет-сайтов, на которых продаются бытовые товары и компьютерная техника, при пособничестве ряда физлиц уклонился от уплаты единого налога и налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 4,6 миллиона гривен. Как показала дальнейшая проверка, злоумышленник заказывал технику в странах Азии после чего она доставлялись на территорию Украины вне таможенного контроля, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В результате проведенных в Харькове шести обысков были обнаруженоы и изъяты техническое оборудование, сервер, бытовая и компьютерная техника неизвестного происхождения стоимостью 950 тысяч гривен, 70,9 тысячи гривен наличными, а также финансово-бухгалтерские документы и черновые записи.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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