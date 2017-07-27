 Адвокат Полякова обжаловал решение суда о ношении браслета и сдаче паспортов. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, копии поданной апелляционной жалобы сам Поляков выложил на своей странице в Facebook.
"Моим адвокатом подана апелляционная жалоба на определение Соломенского районного суда города Киева от 21.07.2017 г.", - написал Поляков.
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но я чета даже не сомневаюсь, что будет очередная перемога!
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Проблема с наказанием коррумпированных чиновников у режима сегодня возникает потому, что оно угрожает уже не только представителям бывшего доминирующего донецкого клана Януковича. Углубляющиеся под давлением гражданского общества и международных доноров реформы все чаще задевают интересы ключевых членов, субпатронов и клиентов порошенковского клана.
Антикоррупционные меры, правила и институты, которые совместно продавливаются и защищаются нетерпеливыми украинскими активистами и отрезвевшими западными посольствами, развили опасную динамику. Их дальнейший подрыв различных коррупционных схем Украины может ослабить клан Порошенко по сравнению с другими кланами, на заре президентской кампании 2019. Или он может даже означать начало демонтажа патроналистского режима в целом и его поэтапную замену политической системой, содержащей настоящие политические партий и которую регулирует закон. Оба эти результата означали бы конец правления Порошенко, возможно, даже до 2019-ого года - если только нынешний президент не сам ещё станет лидером антикоррупционной кампании, перехода к постпатроналистскому строю и создания действительного (а не псевдо-) правового государства с реальной (а не театральной) многопартийной системой.
https://goo.gl/e6riv8
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