 Адвокат Полякова обжаловал решение суда о ношении браслета и сдаче паспортов. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ , копии поданной апелляционной жалобы сам Поляков выложил на своей странице в Facebook "Моим адвокатом подана апелляционная жалоба на определение Соломенского районного суда города Киева от 21.07.2017 г.", - написал Поляков

В тексте апелляционной жалобы отмечается, что это определение Соломенского районного суда г.Киева незаконное и принято с превышением полномочий в части возложения на Полякова дополнительных процессуальных обязанностей носить электронное средство контроля (электронный браслет), не отлучаться из г.Киева и г.Умань Черкасской области без разрешения следователя, прокурора или суда и сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все паспорта гражданина Украины для выезда за границу, и другие документы, которые дают право на выезд с Украины и въезд в Украину. В жалобе адвокат Полякова Белявский просит суд отменить определение Соломенского райсуда от 21 июля в части возложения на нардепа этих процессуальных обязанностей.