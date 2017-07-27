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 Адвокат Полякова обжаловал решение суда о ношении браслета и сдаче паспортов. ДОКУМЕНТ

Адвокат нардепа Максима Полякова подал жалобу в Апелляционный суд Киева с просьбой отменить определение Соломенского районного суда Киева от 21 июля в части возложения на Полякова процессуальных обязанностей носить электронный браслет и сдать на хранение все паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, копии поданной апелляционной жалобы сам Поляков выложил на своей странице в Facebook.

"Моим адвокатом подана апелляционная жалоба на определение Соломенского районного суда города Киева от 21.07.2017 г.", - написал Поляков.

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В тексте апелляционной жалобы отмечается, что это определение Соломенского районного суда г.Киева незаконное и принято с превышением полномочий в части возложения на Полякова дополнительных процессуальных обязанностей носить электронное средство контроля (электронный браслет), не отлучаться из г.Киева и г.Умань Черкасской области без разрешения следователя, прокурора или суда и сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все паспорта гражданина Украины для выезда за границу, и другие документы, которые дают право на выезд с Украины и въезд в Украину. В жалобе адвокат Полякова Белявский просит суд отменить определение Соломенского райсуда от 21 июля в части возложения на нардепа этих процессуальных обязанностей.

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Взял взятку . Чего ещё надо ? = 8 лет с конфискацией ублюдку .
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Так требовал бы сразу и билет на самолёт в Москву...
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за буршин браслети , а за діаманти нічого? чому діамантові досі не в буцегарні?
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Владу: НЕТ ВРЕМЕНИ НА БРИЛЛИАНТОВЫХ ПРОЕКРОРОВ!!! Тут Саакашвили, сволочь, друга Петю обманул, подставил - не сказал, что под следствием!!! Вот разгребут с ним - возьмутся за бриллиантовых! Дадут им новую должность - и будут Михо чмырить по-полной!
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А там есть приложение с просьбой поменять браслет на ошейник жёский с шипами?
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С языка снял, хотела написать - не хочет браслет, наденьте ошейник.
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ждем решения.
но я чета даже не сомневаюсь, что будет очередная перемога!
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Сплошные мрази у власти. Пулемет Максим лишь поможет.
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Клан Порошенко. Как перерождается олигархия - Умланд

Проблема с наказанием коррумпированных чиновников у режима сегодня возникает потому, что оно угрожает уже не только представителям бывшего доминирующего донецкого клана Януковича. Углубляющиеся под давлением гражданского общества и международных доноров реформы все чаще задевают интересы ключевых членов, субпатронов и клиентов порошенковского клана.
Антикоррупционные меры, правила и институты, которые совместно продавливаются и защищаются нетерпеливыми украинскими активистами и отрезвевшими западными посольствами, развили опасную динамику. Их дальнейший подрыв различных коррупционных схем Украины может ослабить клан Порошенко по сравнению с другими кланами, на заре президентской кампании 2019. Или он может даже означать начало демонтажа патроналистского режима в целом и его поэтапную замену политической системой, содержащей настоящие политические партий и которую регулирует закон. Оба эти результата означали бы конец правления Порошенко, возможно, даже до 2019-ого года - если только нынешний президент не сам ещё станет лидером антикоррупционной кампании, перехода к постпатроналистскому строю и создания действительного (а не псевдо-) правового государства с реальной (а не театральной) многопартийной системой.
https://goo.gl/e6riv8
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Чего вы с ним носитесь, не хочет носить браслет тогда в сизо его посадите, в чем проблема?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАдвокат Полякова обжаловал решение суда о ношении браслета и сдаче паспортов. ДОКУМЕНТ
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