 Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
Сообщается, что к ликвидации последствий взрыва привлекались 125 чел. личного состава и 31 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 84 чел. личного состава и 17 ед. техники.
Также, для поиска возможных пострадавших привлечена кинологическая служба ГСЧС Украины.
Напомним, 26 июля, в 15:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме по ул. Бурмистенко, 12, что в Голосеевском районе столицы произошел взрыв неизвестного происхождения.
К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту происшествия было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 3 и 2 этажами, между 2 и 1 этажами и между 1 этажом и подвальным помещением без последующего горения.
Во время проведения эвакуации жителей дома, в шоковом состоянии, была передана работникам скорой медицинской помощи женщина 1937 г.р., 34 человека были выведены на безопасное расстояние.
В результате взрыва в квартире где произошло происшествие, в 16:18 была обнаружена погибшая женщина 1950 г.р.
Для предотвращения дальнейшего разрушения железобетонных конструкций подразделением аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве были установлены соответствующие строительные распорки.
Фото: пресс-служба ГСЧС