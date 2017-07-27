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 Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов. ФОТОрепортаж

По состоянию на 8:00 27 июля работы по разбору завалов после взрыва в девятиэтажном жилом доме по ул. Бурмистенко, 12 в Голосеевском районе города Киева продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Сообщается, что к ликвидации последствий взрыва привлекались 125 чел. личного состава и 31 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 84 чел. личного состава и 17 ед. техники.

Также, для поиска возможных пострадавших привлечена кинологическая служба ГСЧС Украины.

Напомним, 26 июля, в 15:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме по ул. Бурмистенко, 12, что в Голосеевском районе столицы произошел взрыв неизвестного происхождения.

Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 01

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту происшествия было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 3 и 2 этажами, между 2 и 1 этажами и между 1 этажом и подвальным помещением без последующего горения.

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Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 02

Во время проведения эвакуации жителей дома, в шоковом состоянии, была передана работникам скорой медицинской помощи женщина 1937 г.р., 34 человека были выведены на безопасное расстояние.

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Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 03

В результате взрыва в квартире где произошло происшествие, в 16:18 была обнаружена погибшая женщина 1950 г.р.

Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 04

Для предотвращения дальнейшего разрушения железобетонных конструкций подразделением аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве были установлены соответствующие строительные распорки.

Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 05


Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 06

Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 07

Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 08

Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 09

Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов 05

Фото: пресс-служба ГСЧС
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