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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2782) Укрзализныця (1134) Омелян (296)

 Вагоны чистые, белье влажное, вокзалы напоминают скорее Шанхай, а не Европу, - Омелян проехался в Днепр в плацкарте. ФОТОрепортаж

Министр инфраструктуры Владимир Омелян без предупреждения проехался в Днепр в плацкартном вагоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Путешествие к Днепру и области начали вчера с "Киева-Пассажирского". Специально взял плацкарт и, традиционно, без предупреждения (Volodymyr Boiko - я всегда держу свое слово! В следующий раз поедем плацкартом с новым главой УЗ, чтобы дискуссия была не сколько миллионов зарплаты он должен получить, а какой сервис получают пассажиры железной дороги!)

Как по мне, хорошая идея, чтобы чиновники ездили в плацкарте, тогда реформы пойдут быстрее", - написал он.


Вагоны чистые, белье влажное, вокзалы напоминают скорее Шанхай, а не Европу, - Омелян проехался в Днепр в плацкарте 01

Омелян отметил, что осмотрел все вагоны: "После ремонта, чистые".

"Из минусов - влажное белье и невыносимая духота в начале путешествия. Зато потом кондиционеры заработали, половина туалетов - даже вакуумные. Жаль, что истории, как мы будем подавать на перрон охлажденные вагоны летом и теплые - зимой, так и остались сказками.

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Вагоны чистые, белье влажное, вокзалы напоминают скорее Шанхай, а не Европу, - Омелян проехался в Днепр в плацкарте 02

К сожалению, на вокзалах продолжается беспорядок, который напоминает скорее Шанхай, а не Европу или хотя бы Польшу.

Вагоны чистые, белье влажное, вокзалы напоминают скорее Шанхай, а не Европу, - Омелян проехался в Днепр в плацкарте 03

Вспомнил с благодарностью вчерашнюю встречу и долгий разговор с Юрием Луценко. Кроме того, что договорились совместно с ГПУ навести порядок на УЗ, Генеральный прокурор сообщил о запланированной конфискации дополнительных средств банды Януковича. Будем вместе добиваться, чтобы часть из них отдали на обновление подвижного пассажирского состава "Укрзализныци". Украинцы заслуживают поездки в современных комфортных условиях!", - добавил глава Мининфраструктуры.

Вагоны чистые, белье влажное, вокзалы напоминают скорее Шанхай, а не Европу, - Омелян проехался в Днепр в плацкарте 04

Вагоны чистые, белье влажное, вокзалы напоминают скорее Шанхай, а не Европу, - Омелян проехался в Днепр в плацкарте 05

Вагоны чистые, белье влажное, вокзалы напоминают скорее Шанхай, а не Европу, - Омелян проехался в Днепр в плацкарте 06

Вагоны чистые, белье влажное, вокзалы напоминают скорее Шанхай, а не Европу, - Омелян проехался в Днепр в плацкарте 07

Фото: Омелян/Facebook
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Омельян копняками всё своё министерство на Цензор загнал оды хвалебные писать своему героическому проезду в плацкартном вагоне. Сейчас за этот подвиг медальку у гаранта просить начнет.
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А почему он не поехал на обычных вагонах, не прошедших ремонт ?
Там так же чисто ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВагоны чистые, белье влажное, вокзалы напоминают скорее Шанхай, а не Европу, - Омелян проехался в Днепр в плацкарте. ФОТОрепортаж
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