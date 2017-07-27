 В центре Киева ограничат движение транспорта в связи с празднованием годовщины крещения Киевской Руси. ИНФОГРАФИКА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, ограничение будет действовать с 11:00 до 16:30 на:
- ул. Трехсвятительской (на участке от Михайловской до Европейской площади);
- Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади);
- Парковой дороге (от Аллеи Героев Крут до ул. Грушевского);
- на ул. Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской площади);
- на ул. Крещатик (от ул. Хмельницкого до Европейской площади).
При этом движение по Крещатику от ул. Михайловской в направлении Бессарабской площади будет открыто.
Напомним, для охраны общественной безопасности и порядка в столице в течение 27-28 июля будут задействованы около 3 тыс. правоохранителей.
(Инфографика КГГА)
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