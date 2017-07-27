EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Киевские новости
  65  5
Все про:Киев (17714) транспорт (1215) Крещение Киевской Руси (104)

 В центре Киева ограничат движение транспорта в связи с празднованием годовщины крещения Киевской Руси. ИНФОГРАФИКА

27 июля в центральной части Киева будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий к годовщине крещения Киевской Руси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, ограничение будет действовать с 11:00 до 16:30 на:
- ул. Трехсвятительской (на участке от Михайловской до Европейской площади);
- Владимирском спуске (от Почтовой до Европейской площади);
- Парковой дороге (от Аллеи Героев Крут до ул. Грушевского);
- на ул. Грушевского (от ул. Шелковичной до Европейской площади);
- на ул. Крещатик (от ул. Хмельницкого до Европейской площади).

При этом движение по Крещатику от ул. Михайловской в ​​направлении Бессарабской площади будет открыто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реку Почайну, в которой Владимир крестил Русь, восстановили в Киеве. ВИДЕО

Напомним, для охраны общественной безопасности и порядка в столице в течение 27-28 июля будут задействованы около 3 тыс. правоохранителей.


В центре Киева ограничат движение транспорта в связи с празднованием годовщины крещения Киевской Руси 01

(Инфографика КГГА)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Празднуем трагедию Руси - её насильственное крещение незаконнорожденным евреем-братоубийцей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ центре Киева ограничат движение транспорта в связи с празднованием годовщины крещения Киевской Руси. ИНФОГРАФИКА
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти