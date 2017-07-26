 В Грузию прибывает американская военная техника, которая будет задействована в учениях НАТО с участием Украины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.
Танки Abrams типа "М1" и "А2", а также боевые машины пехоты Bradley, прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины Stryker проследуют из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Вазиани немного позже.
Учения Noble Partner откроются 30 июля и завершатся 12 августа. Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии, и в этом году они будут самыми масштабными. В них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.
Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.
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