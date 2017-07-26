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Все про:Грузия (3430) НАТО (5652) США (13057) учения (1872)

 В Грузию прибывает американская военная техника, которая будет задействована в учениях НАТО с участием Украины. ФОТО

В Грузию доставлена военная техника США, которая будет использоваться в учениях НАТО Noble Partner ("Достойный партнер").

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online", часть техники уже доставлена на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси.

Танки Abrams типа "М1" и "А2", а также боевые машины пехоты Bradley, прибывшие в портовый город Поти, были доставлены на место учений по железной дороге. Американские бронемашины Stryker проследуют из Западной Грузии на восток страны своим ходом и прибудут в Вазиани немного позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские войска начали прибывать в Беларусь на учения, - Минобороны РБ

Учения Noble Partner откроются 30 июля и завершатся 12 августа. Это третьи по счету учения Noble Partner в Грузии, и в этом году они будут самыми масштабными. В них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.

В Грузию прибывает американская военная техника, которая будет задействована в учениях НАТО с участием Украины 01

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Истерика кацапов принимает хронический характер.
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Alexander R - предал друга...., а нас, не друзей вообще с пулеметов расстреливать будет..., если Майдан..
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Згадуючи заяви Саакашвілі про те що в Грузії кацапська влада і читаючи заголовок теми, можна сказати що Порошенко помилився в Міхо.
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трактор зачем? будут кацапское дерьмо ковшом сгребать, аж до Ростова?
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А Саакашвили кричит что там пророссийская власть, агенты ФСБ и т.д... Видать НАТОвцы глупые, не видят этого проводят учения с агентами РФ)
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Він і про Україну щось кричить- от тільки ніц не зрозуміло, що саме.
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Обкладають потихеньку лігво звіра з усіх боків...
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НАТО, Грузия и Украина это сила, которая подомнёт под собой весь мир.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомВ Грузию прибывает американская военная техника, которая будет задействована в учениях НАТО с участием Украины. ФОТО
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