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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Самое главное - это инвестиции в людей", - в Минобороны обсудили реформу ВСУ с коллегами из США. ФОТО

Сегодня, 26 июля, в Киеве состоялась встреча Министра обороны Украины Степана Полторака с делегацией США во главе с врио заместителя помощника министра обороны США по политике международной безопасности Лаурой Купер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сотрудничество между Министерствами обороны Украины и США является взаимовыгодным и эффективным, в частности, это касается подготовки украинских военнослужащих на базе Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове. Инструкторы из США демонстрируют высокий уровень профессионализма при совместных мероприятиях. Сейчас мы работаем над усовершенствованием материально-технической базы полигона", - сказал Полторак.

Самое главное - это инвестиции в людей, - в Минобороны обсудили реформу ВСУ с коллегами из США 01

Министр отметил: "В будущих планах открытие учебного корпуса Отдела имитационного моделирования Международного центра миротворчества и безопасности и я благодарен американской стороне за предоставление оборудования для работы Центра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ждет решений о предоставлении оборонительного оружия от разных стран, - Полторак

Купер отметила необходимость продолжения реформирования ведомства, а также подчеркнула, что у иностранных экспертов есть понимание того, насколько сложно проводить реформы в то время, когда происходят боевые действия и гибнут люди.

Самое главное - это инвестиции в людей, - в Минобороны обсудили реформу ВСУ с коллегами из США 02

"Самое главное - это инвестиции в людей, в реформирование сержантского корпуса, обучение, совершенствование медицинского и логистического обеспечения ведомства. Произвести или восстановить оружие, оснащение возможно, но самое главное - это люди, их жизнь, здоровье и безопасность", - подчеркнула представитель Минобороны США.

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Новый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info. ФОТОрепортаж+ВИДЕ
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Схоже поки триває «безальтернативний» Мінськ США допоможуть з реформами ЗСУ і спільними зусилями приведуть нашу армію до стандартів НАТО
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Не позорились бы в своём полевом камуфляже на официальных встречах!
Ведёте себя как быки!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Самое главное - это инвестиции в людей", - в Минобороны обсудили реформу ВСУ с коллегами из США. ФОТО
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