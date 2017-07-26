 "Самое главное - это инвестиции в людей", - в Минобороны обсудили реформу ВСУ с коллегами из США. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сотрудничество между Министерствами обороны Украины и США является взаимовыгодным и эффективным, в частности, это касается подготовки украинских военнослужащих на базе Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове. Инструкторы из США демонстрируют высокий уровень профессионализма при совместных мероприятиях. Сейчас мы работаем над усовершенствованием материально-технической базы полигона", - сказал Полторак.
Министр отметил: "В будущих планах открытие учебного корпуса Отдела имитационного моделирования Международного центра миротворчества и безопасности и я благодарен американской стороне за предоставление оборудования для работы Центра".
Купер отметила необходимость продолжения реформирования ведомства, а также подчеркнула, что у иностранных экспертов есть понимание того, насколько сложно проводить реформы в то время, когда происходят боевые действия и гибнут люди.
"Самое главное - это инвестиции в людей, в реформирование сержантского корпуса, обучение, совершенствование медицинского и логистического обеспечения ведомства. Произвести или восстановить оружие, оснащение возможно, но самое главное - это люди, их жизнь, здоровье и безопасность", - подчеркнула представитель Минобороны США.
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Ведёте себя как быки!
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