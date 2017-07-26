 ГПУ провела более сорока обысков в ряде государственных и частных предприятий, а также в доме экс-чиновника МВД, в связи с нарушениями во время госзакупок. ФОТОрепортаж

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения в 2012-2014 годах завладение коммерческим предприятием государственными средствами в особо крупных размерах при закупках оборудования, программного обеспечения и его последующего обслуживания, а также злоупотребление служебным положением должностными лицами МВД Украины, других центральных органов исполнительной власти и государственных предприятий и содействие им в завладении государственными средствами во время указанных закупок коммерческими предприятиями, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и другими статьями УК Украины.

В ходе досудебного расследования следователями Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проведено около 40 обысков в государственных учреждениях, в помещении коммерческого предприятия, на предприятиях, осуществляющих поставку оборудования, по месту жительства бывшего чиновника МВД Украины, ряда должностных лиц МВД Украины, которые входили в состав тендерного комитета.





Обысками установлено, что в отдельных учреждениях и министерствах указанное оборудование отсутствует или находится в нерабочем состоянии.





Изъята тендерная и другая документация, имеющая значение для расследования.

По месту жительства бывшего чиновника МВД Украины изъята компьютерная техника, черновые записи и другие вещи согласно постановлению суда. В настоящее время изъято более 700 тыс долларов США, 2 млн грн, значительное количество коллекционных - золотых и серебряных - монет, драгоценности и другие драгоценные предметы, происхождение которых устанавливается.





Сейчас обыски продолжаются. Решается вопрос о уведомление о подозрении лицам, причастным к причинению ущерба государству".

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