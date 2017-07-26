 Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Кроме выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки, курсантские подразделения отработали нормативы по сбору в положенных местах после приводнения.
Прыжки с парашютом на воду является самым сложным и ответственным этапом воздушно-десантной подготовки. Этому предшествовали теоретическая подготовка, комплекс занятий на воздушно-комплексе, тренировки по плаванию в снаряжении, занятия по оказанию медицинской помощи на воде, а также изучение правил применения плавательных средств (надувных лодок и жилетов) с отработкой порядка подготовки к приводнению и действий после него.
Стоит отметить, что согласно программе подготовки, в течение учебного года курсанты должны осуществить 6-7 прыжков с парашютом, а в течение всего учебного периода до 40.
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"ещё 300 м то можно вообще высадить всех на берег, причем сухих и в бронижилетах." -
на хера тогда вообще парашютисты нужны?))
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