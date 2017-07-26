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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду. ФОТОрепортаж

В Одессе, на побережье Черного моря, курсанты одного из факультетов одесской Военной академии выполнили учебно-тренировочные прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Кроме выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки, курсантские подразделения отработали нормативы по сбору в положенных местах после приводнения.

Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 01
Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 02
Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 03

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Шли к этому. Готовились. Все прошло идеально", - спецназ Нацгвардии Украины провел учения по десантированию из самолета. ВИДЕО

Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 04
Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 05

Прыжки с парашютом на воду является самым сложным и ответственным этапом воздушно-десантной подготовки. Этому предшествовали теоретическая подготовка, комплекс занятий на воздушно-комплексе, тренировки по плаванию в снаряжении, занятия по оказанию медицинской помощи на воде, а также изучение правил применения плавательных средств (надувных лодок и жилетов) с отработкой порядка подготовки к приводнению и действий после него.

Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 06

Смотрите: Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN. ФОТОрепортаж

Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 07
Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 08
Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 09

Смотрите: В 10-й горно-штурмовой бригаде прошли учения, в ходе которых был форсирован Днепр. ВИДЕО

Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду 10

Стоит отметить, что согласно программе подготовки, в течение учебного года курсанты должны осуществить 6-7 прыжков с парашютом, а в течение всего учебного периода до 40.
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КАК ЭТО ВАЖНО В МАСШТАБАХ СТРАНЫ !!! Цензор - включи думалку....
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а действительно как это важно иметь сильную Армию в масштабах страны
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В прыжках КУРСАНТОВ появилась сильная АРМИЯ??? Есть хорошие психиатры, они Вам помогут...
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а то что со всех таких вот курсантов и состоит Армия вам ваш не говорил
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Правильно. Лучше про розенблатов почитать. Кто сколько стырил и скрысятничал. Или фэйк, как Михо гражданства лишили. Еще можно решить судьбу Трампа и Путина, поразмышлять о мировой геополитике... А курсанты... Та курсанты это далеко - где-то в другой Галактике... Я, кстати, из их галактического племени...
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Ты - курсант,,, --сначала послужи и заслужи... А пока что ( как говорили у нас в армии) -- ты никто и зовут тебя никак.. Твоя военная ценность - пока сомнительна... Старайся, сынок....
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чисто стратегически-абсолютно нелепый меневр, который абсолютно не может быть применим в реальной войне. Вертолет мог бы спустится на 300 метров и уже можно пригнуть и без парашюта. А если пролететь ещё 300 м то можно вообще высадить всех на берег, причем сухих и в бронижилетах.
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чисто стратегически в реальной войне, можно на ровном месте молодых офицеров погубить или целый город потерять, если в безвыходной ситуации над водой окажется, что ключевое подразделение не имеет достаточной подготовки в элементарных прыжках.
"ещё 300 м то можно вообще высадить всех на берег, причем сухих и в бронижилетах." -

на хера тогда вообще парашютисты нужны?))
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26 липня- день парашутиста. В календарі написано.
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Ну и с почином - курсанты... Будущие офицеры. Насколько это важно? И какая армия потом? Настолько важно, насколько эти люди почувствовали сопричастность и предназначение. Все остальное, получится. Было бы желание, воля, устремление, честь и совесть. Удачи ВАМ парни.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОдесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду. ФОТОрепортаж
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