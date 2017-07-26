 Трое иорданцев выкрали жителя Винницы и вымогали за него $40 тыс., - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 24-летний мужчина по заказу иностранцев пригнал им из-за границы автомобиль. Через некоторое время они решили вернуть машину и требовали возврата 3 тыс. долларов США. Винничанин пообещал вернуть средства после продажи автомобиля. На это иностранцы не согласились: они приказали собирать деньги, на которые начислили "проценты". По расчету иорданцев, сумма составила 40 тыс. долларов США.
В феврале они посадили винничанина в машину, заблокировали двери и вывезли за город. Угрожая ножом и физической расправой, злоумышленники заставили потерпевшего написать несколько расписок о получении займа в размере 40 тыс. долларов США. 16 июля на одной из улиц Винницы злоумышленники похитили свою жертву, вывезли в лесопосадку в Жмеринский район и избили с требованием немедленно погасить первую часть "долга".
Пострадавшему пришлось обращаться к родственнику, телефон которого он назвал похитителям. Один из злоумышленников позвонил по указанному номеру и запросил у мужчины за освобождение племянника 3 тыс. долларов США. Деньги тот должен был принести к концу дня, иначе парня обещали убить.
Похищенного винничанина злоумышленники держали в съемной квартире в Виннице. Они освободили жертву только после того, как родственник вечером принес деньги и загранпаспорт в качестве залога.
Злоумышленников задержали во время передачи остатка "долга". Ими оказались трое 24-летних жителей Иордании. В этом году они закончили обучение в винницком университете и до конца июля должны были покинуть территорию Украины.
В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
(Фото полиции Винницкой области)
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а я о другом...
супру появилась у нас когда он уже начал рулить...
и первое о чем она заговорила - это о транспонталигии...
от бутулизма средств не закупила...зато за платную медицину и транспонталогию нам рассказывают...
так что украинцы готовьтесь...
безвиз вашим почкам , печени, сердцу гарантирован...
супрун гарантирует!
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потрібно будувати національну державу і виховувати молододь змалечку поважати себе і свою країну
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За шмат гнилої ковбаси
Увас хоч матір попроси
То отдасте...
(Т. Г. Шевченко)
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На святое руку подняли!
За некоторых жителей Винницы можно было бы и больше поросить.
А за похищение некоторых даже я свои бы приплатил.
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