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 Общество
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Все про:Винница (483) вымогательство (315) Нацполиция (8161) похищение (1261)

 Трое иорданцев выкрали жителя Винницы и вымогали за него $40 тыс., - полиция. ФОТОрепортаж

В Виннице сотрудники полиции задержали трех граждан Иордании, которые похитили местного жителя якобы из-за его долговых обязательств.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, 24-летний мужчина по заказу иностранцев пригнал им из-за границы автомобиль. Через некоторое время они решили вернуть машину и требовали возврата 3 тыс. долларов США. Винничанин пообещал вернуть средства после продажи автомобиля. На это иностранцы не согласились: они приказали собирать деньги, на которые начислили "проценты". По расчету иорданцев, сумма составила 40 тыс. долларов США.

В феврале они посадили винничанина в машину, заблокировали двери и вывезли за город. Угрожая ножом и физической расправой, злоумышленники заставили потерпевшего написать несколько расписок о получении займа в размере 40 тыс. долларов США. 16 июля на одной из улиц Винницы злоумышленники похитили свою жертву, вывезли в лесопосадку в Жмеринский район и избили с требованием немедленно погасить первую часть "долга".

Пострадавшему пришлось обращаться к родственнику, телефон которого он назвал похитителям. Один из злоумышленников позвонил по указанному номеру и запросил у мужчины за освобождение племянника 3 тыс. долларов США. Деньги тот должен был принести к концу дня, иначе парня обещали убить.

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Похищенного винничанина злоумышленники держали в съемной квартире в Виннице. Они освободили жертву только после того, как родственник вечером принес деньги и загранпаспорт в качестве залога.

Злоумышленников задержали во время передачи остатка "долга". Ими оказались трое 24-летних жителей Иордании. В этом году они закончили обучение в винницком университете и до конца июля должны были покинуть территорию Украины.

В действиях правонарушителей усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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Трое иорданцев выкрали жителя Винницы и вымогали за него $40 тыс., - полиция 01Трое иорданцев выкрали жителя Винницы и вымогали за него $40 тыс., - полиция 02Трое иорданцев выкрали жителя Винницы и вымогали за него $40 тыс., - полиция 03Трое иорданцев выкрали жителя Винницы и вымогали за него $40 тыс., - полиция 04

(Фото полиции Винницкой области)
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ну, например, я люблю свинину ) но нужно как-то обработать предварительно, термически/химически, выпотрошить, потому, что несмотря на то, что ботулизм - рыбной природы, данное животное может питаться рыбой )
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ну ты - гурман...
а я о другом...
супру появилась у нас когда он уже начал рулить...
и первое о чем она заговорила - это о транспонталигии...
от бутулизма средств не закупила...зато за платную медицину и транспонталогию нам рассказывают...
так что украинцы готовьтесь...
безвиз вашим почкам , печени, сердцу гарантирован...
супрун гарантирует!
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от Супрун не больше угрозы, чем от пешки на а2 в начале партии. то, что "жирные темы" затронула изначально - заставило насторожиться, не более. (оффтоп: никак не научусь бутулизм правильно писать, спс). она появилась не сама, а по квоте госдепа, как сказал бы лайфньюз ) ну а болеть не нужно, если никто не будет болеть - отрасль упадёт. причём можно при первых признаках болезни делать сеппуку ради принципа или же просто харакири, чтобы не напрягать близких. но я всё же перед смертью планирую поужинать, смотря в честные глаза Гройсмана, лежащие на тарелке.
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ответила, но цензор затупил и написал мне что непроходит...
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Ботулизм может быть и в грибах и в мясе, рыба не обязательно.
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Из остального можно сделать чучело на огород, вернее пугало, чучелом он уже есть.
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+100 , только чтобы увезли в неизвестном направлении.
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Щось дуже вже темна історія... і головне- а на біса вона на політичному форумі?
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Это позор конечно....- довести дело до полиции... Что это за житель Винницы? Блин.... - дать возможность трем папуасам с востока над собой издеваться.... Скажи Иордания это круто!!! Тьфу на него....- позор ему, его друзьям и вообще...
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берега попутали....на чёрную зону, там им расскажут как жить.
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на 1м фото задержанный, походу, пару раз лицом о дверь ударился
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Отрезать яйца . чтобы в загробной много женщин и все мимо. Видет око. да член не ймет
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Если бы не засветились , то могли бы вскоре легко получить гражданство Украины : " в текущем году Порошенко принял в гражданство Украины 55 граждан России, 54 - Сирии, 47 лиц без гражданства, 44 гражданина Армении, 35 - Афганистана и 31 - Молдовы.Еще 17 принятых в 2017 году в украинское гражданство лиц были гражданами Ирана, 16 - Грузии, 15 - Ливана, 11 - Узбекистана, 10 - Иордании.Также Порошенко принял в гражданство Украины 9 граждан Ирака, 8 - Азербайджана, по 7 - Египта и Пакистана, 6 - Нигерии, 5 - Туркменистана, по 4 - Беларуси и Казахстана, по 3 - Турции и Вьетнама, по 2 - Алжира и Туниса, по 1 - США, Бразилии, Литвы, Таджикистана, Кот д'Ивуара, Того, Ливии, Марокко, Судана и Палестины..."
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Мы слишком толерантны. За многие годы работы в арабской стране я был полон учтивости и законопослушания к мусульманскому укладу общества. От стиля одежды, сухого закона, тем разговоров до поведения в общественных местах. В Украине я ожидаю от этих "гостей" и "граждан" ответного поведения на основе уважения к украинцам, к нашему укладу жизни. Харьковская маршрутка лет 5 тому. Сидят два персонажа из Сирии и на арабском ржач на всю маршрутку при обсуждении наших женщин. Не вытерпел - со словами "энте муш муслим - дири китир харам (ты не мусульманин, так как вершишь большой грех) " - одному в пятак. Какая реакция пассенджеров стариковостарушечьего возраста? - правильно - "вы что творите, это же гости нашей страны". Когда я перевел им, о чем говорили эти детки разных революционных кланов, в ответ - "так правильно, чего наши девки так себя ведут? Арабески выскочили на ближайшей остановке..
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англійці чи поляки не терпіли б такого ставлення до себе, до своїх жінок!

потрібно будувати національну державу і виховувати молододь змалечку поважати себе і свою країну
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Ось до чого призводить мультикультуралізм, толерастія до чурок. Чумардони почуваються геть як в себе вдома, знахабніли від безкарності, дівчат наших неповнолітніх і безмізких за шльондр мають, генофонд нам псують! треба всю погань гнати з України нах, але цій владі бариг аби чурбани валюту платили в бюджет- мати рідну продадуть з гроші!

За шмат гнилої ковбаси
Увас хоч матір попроси
То отдасте...
(Т. Г. Шевченко)
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Наверное в Украине все таки настоящих граждан своей страны гораздо меньше чем быдлонаселения , которому все равно , что инородцы беснуются в стране Гнать из Украины надо всю эту погань . Похоже только махровый национализм сможет спасти Украину !
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Винница вин-ни-ца ламцадрица-гоп-цаца.Нашли где воровать.В Тулу со своим самоваром не ездят,дебилыбля
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"Трое иорданцев выкрали жителя Винницы и вымогали за него $40 тыс., - полиция."
На святое руку подняли!
За некоторых жителей Винницы можно было бы и больше поросить.
А за похищение некоторых даже я свои бы приплатил.
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Цензор.НЕТФотоОбществоТрое иорданцев выкрали жителя Винницы и вымогали за него $40 тыс., - полиция. ФОТОрепортаж
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