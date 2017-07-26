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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Закарпатской области правоохранители дополнительно обнаружили 70 тонн контрафактной бытовой химии. ФОТОрепортаж

В ходе ликвидации схемы по производству и реализации контрафактной бытовой химии в Закарпатской области правоохранители дополнительно обнаружили 70 тонн указанной продукции на сумму более 1,2 миллиона гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики Национальной полиции Наталья Калиновская.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следователями НПУ и прокуратурой прекратили работу двух подпольных цехов, в которых производилась контрафактная бытовая химия под видом известных мировых торговых марок, и раскрыли схему по ее реализации.

В результате проведенных 14 обысков, в которых принимали участие более 50 работников полиции и прокуратуры, было изъято более 100 тонн порошков, моющих и отбеливающих средств, стоимостью более 1,5 миллиона гривен, черновая бухгалтерия, поддельные этикетки торговых марок, а также оборудование, которое использовалось для производства контрафактной продукции.

"В дальнейшем при обыске еще одного склада было обнаружено еще около 70 тонн контрафакта стоимостью около 1,2 миллиона гривен. Таким образом всего было обнаружено и изъято 170 тонн бытовой химии на сумму 2,7 миллиона гривен", - отметила Калиновская.

В Закарпатской области правоохранители дополнительно обнаружили 70 тонн контрафактной бытовой химии 01

В Закарпатской области правоохранители дополнительно обнаружили 70 тонн контрафактной бытовой химии 02

В Закарпатской области правоохранители дополнительно обнаружили 70 тонн контрафактной бытовой химии 03


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Химия российская небось. Надо жестоко наказывать непатриотических бизнесменов, а патриотическим делать всяческие преференции.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Закарпатской области правоохранители дополнительно обнаружили 70 тонн контрафактной бытовой химии. ФОТОрепортаж
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