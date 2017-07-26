EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Курьезы
  332  5
Все про:Госпогранслужба (2918) декларация (999) пограничники (1306)

 Новый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Новоназначенный глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в 2016 году приобрел BMW X5 стоимостью 647 000 гривен, а зарплата чиновника за год составила лишь 284 000.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "bihus.info" со ссылкой на данные декларации.




Новый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info 01

Согласно декларации Петра Цигикала, который до недавнего времени занимал должность директора Департамента оперативной деятельности ГПСУ, из недвижимого имущества у его семьи - только гараж на 24 квадратных метра, а из подвижного - 2 автомобиля.


Новый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info 02


В частности, отмечается, что люксовый джип BMW X5 Петр Цигикал купил в июне 2016 года за 647 000 гривен.

Новый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info 03

"Однако, по данным журналистов "Наших денег", собственно BMW генерал бережет, и на работе его возит Nissan Pathfinder 2013 стоимостью $ 30 тыс, приобретенный за средства международных доноров. Официальная заработная плата господина Цигикал за 2016 составила 284 000 гривен. Скорее всего, средства на приобретение люксовой машины пограничник сэкономил на "отчуждении движимого имущества" стоимостью 600 000. Сравнение деклараций чиновника за 2015 и 2016 годы показывает, что этим имуществом, вероятно, была предыдущая машина Петра Цигикала - Toyota Camry. Правда, ее стоимость согласно декларации составила 240 000, а продал ее пограничник уже за 600 000", - пишет издание.

Покупателем в этой невыгодной сделке указана Александра Блавдзевич. Аналитики bihus.info нашли в Интернете только одного человека с таким именем, и это - вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Новый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info 04
Смотрите также: Президент Порошенко представил нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А скільки нині коштує метр кордону?......................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто и не сомневался что пэдрин назначенец именно такой. У Пэдра кадры ему соответствуют на 100%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто опускаются руки.... Порох же назначил, значит все гут, сейчас соевые подтвердят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоКурьезыНовый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти