 Новый глава погранслужбы Цигикал купил BMW втрое дороже своей годовой зарплаты, - bihus.info. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает "bihus.info" со ссылкой на данные декларации.Согласно декларации Петра Цигикала, который до недавнего времени занимал должность директора Департамента оперативной деятельности ГПСУ, из недвижимого имущества у его семьи - только гараж на 24 квадратных метра, а из подвижного - 2 автомобиля.





В частности, отмечается, что люксовый джип BMW X5 Петр Цигикал купил в июне 2016 года за 647 000 гривен."Однако, по данным журналистов "Наших денег", собственно BMW генерал бережет, и на работе его возит Nissan Pathfinder 2013 стоимостью $ 30 тыс, приобретенный за средства международных доноров. Официальная заработная плата господина Цигикал за 2016 составила 284 000 гривен. Скорее всего, средства на приобретение люксовой машины пограничник сэкономил на "отчуждении движимого имущества" стоимостью 600 000. Сравнение деклараций чиновника за 2015 и 2016 годы показывает, что этим имуществом, вероятно, была предыдущая машина Петра Цигикала - Toyota Camry. Правда, ее стоимость согласно декларации составила 240 000, а продал ее пограничник уже за 600 000", - пишет издание.Покупателем в этой невыгодной сделке указана Александра Блавдзевич. Аналитики bihus.info нашли в Интернете только одного человека с таким именем, и это - вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.