 Украинский Ан-32П закончил миссию по тушению лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В рамках реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Черногории о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф авиация ГСЧС период с 19 по 26 июля 2017 выполняла задачи по оказанию помощи Черногории в тушении масштабных лесных пожаров. Всего на очаги пожаров сброшено более 400 тонн воды.
26 июля пожарный самолет ГСЧС Ан-32П с экипажами вернулся в Украину.
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