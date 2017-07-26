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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:пожар (3384) самолет (2208) Черногория (115) ГСЧС (1227)

 Украинский Ан-32П закончил миссию по тушению лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Авиация ГСЧС Украины завершила оказания помощи Черногории в тушении лесных пожаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В рамках реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Черногории о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф авиация ГСЧС период с 19 по 26 июля 2017 выполняла задачи по оказанию помощи Черногории в тушении масштабных лесных пожаров. Всего на очаги пожаров сброшено более 400 тонн воды.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лесные пожары в Черногории: украинская авиация уже сбросила 376 т воды. ФОТО + ВИДЕО

26 июля пожарный самолет ГСЧС Ан-32П с экипажами вернулся в Украину.

Украинский Ан-32П закончил миссию по тушению лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС 01
Украинский Ан-32П закончил миссию по тушению лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС 02

Смотрите: Экипаж украинского АН-32П начал тушение лесных пожаров в Черногории. ВИДЕО

Украинский Ан-32П закончил миссию по тушению лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС 03
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Это тот самый Ан-32 лицензию на производство которой отдали арабам.)
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Прямо, как вор дядя Вася Бузулуцкий. С себя сниму последнюю рубаху
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинский Ан-32П закончил миссию по тушению лесных пожаров в Черногории, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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