 "Укрзализныця" показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Первый из отремонтированных вагонов через несколько дней начнет курсировать в Одессу.
Всего в течение 2017 года госпредприятие восстановит 153 пассажирских вагона, из которых 91 вагон железнодорожники отремонтируют на собственных производственных мощностях, остальные - на ремонтных заводах.
"Стоимость проведения ремонта одного вагона - 8,5 млн грн. Такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 15 лет и увеличить межремонтный пробег с 300 тыс. км до 450 тыс. км. Стоимость нового вагона почти в три раза выше, также отечественные вагоностроительные заводы имеют определенные ограничения в мощностях и не смогут быстро построить большое количество новых вагонов. Именно поэтому обновляем парк вагонов всеми доступными способами. Есть амбициозные планы в последующие три года обновлять не менее 200 вагонов ежегодно", - заявил член правления "Укрзализныци" Сергей Михальчук.
До ремонта
После ремонта
До ремонта
После ремонта
До ремонта
После ремонта
До ремонта
После ремонта
При проведении капитально-восстановительного ремонта на 94% используются комплектующие отечественного производства.
Инвентарный парк пассажирских вагонов составляет более 4,5 тыс. ед. Из них 57% - в возрасте от 28 до 41 года, 21% парка - в возрасте от 20 до 28 лет, 12% парка имеют возраст более 41 года. Остальные вагоны - моложе 20 лет. Средний возраст пассажирского вагона "Укрзализныци" - 30 лет.
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Кстати, сколько новый поезд стоит? Или крюковский вагон? Чтоб сравнить.
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Типа такого (не реклама - взяла первое фото из инета)
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Железо и ходовая, похоже, осталась старой, только подкрасили
А новые печки в коридорах - просто ужасны
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У него спросите, какими должны быть поезда сьогодення. Так живут нации, народы и люди. А так? Трошки краще.
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