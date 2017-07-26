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 Политика Украины, Экономика, Фоторепортаж
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Все про:ремонт (800) Укрзализныця (1132) вагоны (49)

 "Укрзализныця" показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ. ФОТОрепортаж

Государственное предприятие "Укрзализныця" показала, как выглядит пассажирский вагон до и после капитально-восстановительного ремонта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

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Первый из отремонтированных вагонов через несколько дней начнет курсировать в Одессу.

Всего в течение 2017 года госпредприятие восстановит 153 пассажирских вагона, из которых 91 вагон железнодорожники отремонтируют на собственных производственных мощностях, остальные - на ремонтных заводах.

"Стоимость проведения ремонта одного вагона - 8,5 млн грн. Такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации вагона на 15 лет и увеличить межремонтный пробег с 300 тыс. км до 450 тыс. км. Стоимость нового вагона почти в три раза выше, также отечественные вагоностроительные заводы имеют определенные ограничения в мощностях и не смогут быстро построить большое количество новых вагонов. Именно поэтому обновляем парк вагонов всеми доступными способами. Есть амбициозные планы в последующие три года обновлять не менее 200 вагонов ежегодно", - заявил член правления "Укрзализныци" Сергей Михальчук.

Укрзализныця показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ 01
До ремонта

Укрзализныця показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ 02
После ремонта

Укрзализныця показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ 03
До ремонта

Укрзализныця показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ 04
После ремонта

Укрзализныця показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ 05
До ремонта

Укрзализныця показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ 06
После ремонта

Укрзализныця показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ 07
До ремонта

Укрзализныця показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ 08
После ремонта

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При проведении капитально-восстановительного ремонта на 94% используются комплектующие отечественного производства.

Инвентарный парк пассажирских вагонов составляет более 4,5 тыс. ед. Из них 57% - в возрасте от 28 до 41 года, 21% парка - в возрасте от 20 до 28 лет, 12% парка имеют возраст более 41 года. Остальные вагоны - моложе 20 лет. Средний возраст пассажирского вагона "Укрзализныци" - 30 лет.
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Тобі більше вагон-рефрежератор підійде.
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А старі червоні доріжки залишили в оновлених вагонах, жлоби!
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В нових "трансформерах" є ті смердючі доріжки (це тут на фото не показано). Зіпсували всі старання своїм жлобством.
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Прекрасно. А что изменилось в купе - уже и не важно, верно? Ведь вся поездка пройдет или в гальюне, или в тамбуре.... офигительно профессиональный фоторепортаж. Бездарные до ремонта и бездари после...
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1300500000 гривен на ремонт-сколько из них реально на ремонт пойдет?
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Последние данные по Украине - на откат от 70%. Янукович в Ростове не перестает себя спрашивать - А шо, так можно было???
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Электронное табло - это хорошо. Главное чтоб работало. А то мне нравятся табло в новых троллейбусах, которые никто не включает. 21 век, а гости города в панике не знают, где им выходить.

Кстати, сколько новый поезд стоит? Или крюковский вагон? Чтоб сравнить.
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Настучал водиле по кумполу - тут же и выйжешь. Даже вылетишь...
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Та не, просто в той же Праге или Вене прям целый электронный маршрут выстроен на стенах салона, с горящими названиями остановок, то бишь все наглядно, где, когда и через сколько. Плюс еще и объявляют, и табло электронное по центру салона. А тут не в состоянии даже табло включить.
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Навіть кондуктора стайлером побрили під час капремонту. До ремонту небритим був .
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Це тобі не велосипед - там тепер кнопочка.
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А там пимпочка над толчком. Я уже ездил в одном из таких отремонтированных вагонов.
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Ну так у 92 поїзді Київ-Львів і поїзді Київ-Одеса вже давно такі купейні вагони. Інше питання, що останній раз реконструйовані вагони поступали в УЗ ще при Ющі...
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но унитаз придвинутый к стене вагона-это шедефрально или это ,сцука, по феншую ремонтировали?
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ФИГНЯ ((( Неужели на унитаз нельзя было установить сиденье со сменными накладками ?
Типа такого (не реклама - взяла первое фото из инета)

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ставили я видел поездах, но все что я видел были поломаны, не готовы мы ещё к такому уровню)
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Шыпелявый был же в японии, почему он не спросил как они делают поезда которые ездят 350 км/час. А Вы 45 лет одно ремонтируете, внедрять новое и не собиретесь. Вам лучше списать деньги на ремонт чем новое купить
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А че на последней фотке пол не показали? Может там дырки так и остались?
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зрада ,зрадная - не чего не делают - все деньги воруют - фото,а фото это не правда - не верю,у нас так быть не может)) а может может и уже есть,странно даже как то)))
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Там же ж сука, зрадище на фото. Спёрли ж ламинированную облицовку в коридоре.
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На дорогом марафете можно больше наварить, чем на новом вагоне
Железо и ходовая, похоже, осталась старой, только подкрасили
А новые печки в коридорах - просто ужасны
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У него спросите, какими должны быть поезда сьогодення. Так живут нации, народы и люди. А так? Трошки краще.
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а вот курилку сделать хоть в 1 вагоне, никак.
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та нахер понакуриваются потом купе ароматизируют своим "козаком" или "полетом"
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Ну хоть,шо то.Люди працювали,заробили на дякую.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Укрзализныця" показала пассажирский вагон после капремонта и озвучила стоимость работ. ФОТОрепортаж
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