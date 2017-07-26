 Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведовательного сообщества InformNapalm.
21 июля 2017 года, в группе в социальной сети VKontakte "Самооборона Горловки" появилось объявление (архив) о потере российского военного билета: "Ребята, 15 июля был утерян российский военный билет и документ от машины в военном билете были деньги оставьте их себе верните пожалуйста документы напишите в лс или позвоните по номеру 0669319105 военный билет на имя Глухов Владислав Андреевич 1992 г.р. "
Подобное сообщение размещалось в этой же группе и 17 июля (архив), без ФИО и даты рождения, но с тем же телефоном: " вчера в районе рынка шахтера или второй больницы был утерян военный билет русский кто может находит пожалуйста напишите в лс или позвоните по номеру 0669319105 документ очень важен заранее огромное спасибо!"
Так как документ очень важен для владельца, то во втором объявлении он раскрыл более подробные данные. Чтобы увеличить шансы возврата российского военного билета, в объявлении упомянули о деньгах, лежавших в документах и которые можно не возвращать.
ФИО "Глухов Владислав Андреевич" встречается в "Чистилище" сайта "Миротворец", но год рождения там указан 1991, а не 1992, как в объявлении. Также указано, что он, на момент размещения записи на сайте, а это 9 января 2017 года, "находится в городе Горловка Донецкой области".
Примечательно, что объявления размещены в горловской группе и в первой записи от 17 июля 2017 указан район утери документа "рынок шахтера или второй больницы". "Рынок шахтера" - это рынок, расположенный около стадиона "Шахтер". Данный район отмечен на карте. Это центр оккупированной Горловки.
Грамота Владислава Глухова от 25 декабря 2015 года также выдана ему в Горловке.
Мобильный номер телефона "0669319105" из объявлений вывел на группу "Канзаши изделия ручной роботы", где в одном из постов указан данный номер телефона. Эту группу создала и ведет Виктория Глухова. Сравнение фотографий из профилей соцсети VKontakte Виктории и Владислава Глуховых показало, что они не просто однофамильцы, а супруги у которых двое детей (архив).
В альбомах Владислава Глухова есть общее фото и со спикером террористов "ДНР" Эдуардом Басуриным.
"Рассеянный Владислав Глухов создал себе целых пять профилей в соцсети с датой рождения 25.10.1991 (архив). Страх публично выдавать свои настоящие данные в объявлении, заставил российского солдата немного изменить информацию о дате рождения, чтобы "усложнить" идентифицикацию. Но в попытке вернуть свой "российский военный билет", он подставил свою супругу, указав ее номер телефона", - отмечают авторы материала.
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если бы потерял там одну ногу или голову,то да....
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Cьогодні о 17:24 Апостроф
Пенсионный фонд России запросил у Украины сведения о проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пенсионерах, получающих украинские выплаты. Об этом в блиц-интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По сведениям чиновника, российская сторона намерена лишать проживающих в оккупации украинцев, получающих украинские выплаты, социальной помощи. "Последние неделю-полторы назад, по имеющейся у меня информации, Пенсионный фонд России обратился в Пенсионный фонд Украины с просьбой предоставить информацию о тех пенсионерах, которые получают украинскую пенсию, но при этом проживают на неконтролируемых территориях, для того, чтобы лишить их социальной помощи, которую предоставляет Россия", - сказал Тука. На уточняющий вопрос о том, передала ли украинская сторона россиянам эти сведения, замминистра ответил, что не имеет точных сведений об этом. "Не знаю. Скорее всего, не будем предавать информацию. С какой радости?", - отметил чиновник. Подробнее читайте в материале "Апострофа" "Россия хочет лишить соцпомощи пенсионеров в ОРДЛО и обратилась к Украине - Георгий Тука".
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Cьогодні о 17:38 ОСТРОВ
Россияне продолжают грабить "Лугансктепловоз", оставшийся на оккупированной территории Луганской области. Об этом сказано в публикации группы "ЛНР. Хроника дурдома" в Facebook.
Так, после того, как была вывезена часть оборудования, россияне перешли к интеллектуальной собственности Украины - технической документации и разработкам.
По информации источника, советник генерального директора российского ЗАО "Трансмашхолдинг" обратился к заместителю министра экономического развития Российской Федерации с просьбой дать разрешение на вывоз с "Лугансктепловоза" конструкторской документации.
"Все дело в том, что дочернее предприятие "Трасмашхолдинга" ОАО "Коломенский завод" победил в тендере на поставку 23 пассажирских тепловозов для нужд Союза железных дорог Кубы. Подходящей базой для новой машины является магистральный тепловоз вагонного типа, который был разработан в Луганске, и чтобы производить его в Коломне, нужны конструкторские проекты. Россияне просто воруют разработки луганчан, чтобы самим зарабатывать деньги. В то время как "Лугансктепловоз" постепенно умирает под руководством оккупационной власти", - сказано в сообщении.
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