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 Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке. ФОТОрепортаж

Идентифецирован российский солдат, который потерял в оккупированной Горловке потерял свой военный билет и документы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале международного разведовательного сообщества InformNapalm.

21 июля 2017 года, в группе в социальной сети VKontakte "Самооборона Горловки" появилось объявление (архив) о потере российского военного билета: "Ребята, 15 июля был утерян российский военный билет и документ от машины в военном билете были деньги оставьте их себе верните пожалуйста документы напишите в лс или позвоните по номеру 0669319105 военный билет на имя Глухов Владислав Андреевич 1992 г.р. "



Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке 01

Подобное сообщение размещалось в этой же группе и 17 июля (архив), без ФИО и даты рождения, но с тем же телефоном: " вчера в районе рынка шахтера или второй больницы был утерян военный билет русский кто может находит пожалуйста напишите в лс или позвоните по номеру 0669319105 документ очень важен заранее огромное спасибо!"

Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке 02

Так как документ очень важен для владельца, то во втором объявлении он раскрыл более подробные данные. Чтобы увеличить шансы возврата российского военного билета, в объявлении упомянули о деньгах, лежавших в документах и которые можно не возвращать.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Идентифицированы военнослужащие ВС РФ, потерявшие российский беспилотник "Тахион" на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

ФИО "Глухов Владислав Андреевич" встречается в "Чистилище" сайта "Миротворец", но год рождения там указан 1991, а не 1992, как в объявлении. Также указано, что он, на момент размещения записи на сайте, а это 9 января 2017 года, "находится в городе Горловка Донецкой области".


Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке 03


Примечательно, что объявления размещены в горловской группе и в первой записи от 17 июля 2017 указан район утери документа "рынок шахтера или второй больницы". "Рынок шахтера" - это рынок, расположенный около стадиона "Шахтер". Данный район отмечен на карте. Это центр оккупированной Горловки.

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Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке 04

Грамота Владислава Глухова от 25 декабря 2015 года также выдана ему в Горловке.

Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке 05


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Мобильный номер телефона "0669319105" из объявлений вывел на группу "Канзаши изделия ручной роботы", где в одном из постов указан данный номер телефона. Эту группу создала и ведет Виктория Глухова. Сравнение фотографий из профилей соцсети VKontakte Виктории и Владислава Глуховых показало, что они не просто однофамильцы, а супруги у которых двое детей (архив).

Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке 06


В альбомах Владислава Глухова есть общее фото и со спикером террористов "ДНР" Эдуардом Басуриным.

Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке 07


"Рассеянный Владислав Глухов создал себе целых пять профилей в соцсети с датой рождения 25.10.1991 (архив). Страх публично выдавать свои настоящие данные в объявлении, заставил российского солдата немного изменить информацию о дате рождения, чтобы "усложнить" идентифицикацию. Но в попытке вернуть свой "российский военный билет", он подставил свою супругу, указав ее номер телефона", - отмечают авторы материала.

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та херня!!!!
если бы потерял там одну ногу или голову,то да....
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А голову оно потеряло ещё при рождении, я так понимаю?
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я даже могу назвать фамилию человекоф у которых все найденые и украденые телефоны горловки оказываются .........виталя долбещенко и саша гумиров
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Большая просьба, зайти в отделение СБУ за документами.
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Чего на фотке его личинкам морды замазали?
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Потерял заблудившийся или заблудился потерявшийся.
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Россия просит рассказать, кто из проживающих в ОРДЛО пенсионеров получает украинские выплаты - Тука
Cьогодні о 17:24 Апостроф
Пенсионный фонд России запросил у Украины сведения о проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей пенсионерах, получающих украинские выплаты. Об этом в блиц-интервью "Апострофу" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По сведениям чиновника, российская сторона намерена лишать проживающих в оккупации украинцев, получающих украинские выплаты, социальной помощи. "Последние неделю-полторы назад, по имеющейся у меня информации, Пенсионный фонд России обратился в Пенсионный фонд Украины с просьбой предоставить информацию о тех пенсионерах, которые получают украинскую пенсию, но при этом проживают на неконтролируемых территориях, для того, чтобы лишить их социальной помощи, которую предоставляет Россия", - сказал Тука. На уточняющий вопрос о том, передала ли украинская сторона россиянам эти сведения, замминистра ответил, что не имеет точных сведений об этом. "Не знаю. Скорее всего, не будем предавать информацию. С какой радости?", - отметил чиновник. Подробнее читайте в материале "Апострофа" "Россия хочет лишить соцпомощи пенсионеров в ОРДЛО и обратилась к Украине - Георгий Тука".
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Кожен патріот має можливість відправити повідомлення або зателефонувати.
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Российский "Трансмашхолдинг" хочет украсть разработки "Лугансктепловоза" из-за поставок для Кубы - соцсети
Cьогодні о 17:38 ОСТРОВ
Россияне продолжают грабить "Лугансктепловоз", оставшийся на оккупированной территории Луганской области. Об этом сказано в публикации группы "ЛНР. Хроника дурдома" в Facebook.
Так, после того, как была вывезена часть оборудования, россияне перешли к интеллектуальной собственности Украины - технической документации и разработкам.
По информации источника, советник генерального директора российского ЗАО "Трансмашхолдинг" обратился к заместителю министра экономического развития Российской Федерации с просьбой дать разрешение на вывоз с "Лугансктепловоза" конструкторской документации.
"Все дело в том, что дочернее предприятие "Трасмашхолдинга" ОАО "Коломенский завод" победил в тендере на поставку 23 пассажирских тепловозов для нужд Союза железных дорог Кубы. Подходящей базой для новой машины является магистральный тепловоз вагонного типа, который был разработан в Луганске, и чтобы производить его в Коломне, нужны конструкторские проекты. Россияне просто воруют разработки луганчан, чтобы самим зарабатывать деньги. В то время как "Лугансктепловоз" постепенно умирает под руководством оккупационной власти", - сказано в сообщении.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке. ФОТОрепортаж
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