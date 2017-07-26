 Российский военнослужащий Глухов потерял свой военный билет и документы в оккупированной Горловке. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом говорится в материале международного разведовательного сообщества InformNapalm 21 июля 2017 года, в группе в социальной сети VKontakte "Самооборона Горловки" появилось объявление ( архив ) о потере российского военного билета: "Ребята, 15 июля был утерян российский военный билет и документ от машины в военном билете были деньги оставьте их себе верните пожалуйста документы напишите в лс или позвоните по номеру 0669319105 военный билет на имя Глухов Владислав Андреевич 1992 г.р. "Подобное сообщение размещалось в этой же группе и 17 июля ( архив ), без ФИО и даты рождения, но с тем же телефоном: " вчера в районе рынка шахтера или второй больницы был утерян военный билет русский кто может находит пожалуйста напишите в лс или позвоните по номеру 0669319105 документ очень важен заранее огромное спасибо!"Так как документ очень важен для владельца, то во втором объявлении он раскрыл более подробные данные. Чтобы увеличить шансы возврата российского военного билета, в объявлении упомянули о деньгах, лежавших в документах и которые можно не возвращать.ФИО "Глухов Владислав Андреевич" встречается в " Чистилище " сайта "Миротворец", но год рождения там указан 1991, а не 1992, как в объявлении. Также указано, что он, на момент размещения записи на сайте, а это 9 января 2017 года, "находится в городе Горловка Донецкой области".Примечательно, что объявления размещены в горловской группе и в первой записи от 17 июля 2017 указан район утери документа "рынок шахтера или второй больницы". "Рынок шахтера" - это рынок, расположенный около стадиона "Шахтер". Данный район отмечен на карте. Это центр оккупированной Горловки.Грамота Владислава Глухова от 25 декабря 2015 года также выдана ему в Горловке.

Мобильный номер телефона "0669319105" из объявлений вывел на группу "Канзаши изделия ручной роботы", где в одном из постов указан данный номер телефона. Эту группу создала и ведет Виктория Глухова. Сравнение фотографий из профилей соцсети VKontakte Виктории и Владислава Глуховых показало, что они не просто однофамильцы, а супруги у которых двое детей ( архив ).

В альбомах Владислава Глухова есть общее фото и со спикером террористов "ДНР" Эдуардом Басуриным.