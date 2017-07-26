 СБУ разоблачила на Николаевщине группу мошенников, вмешивающихся в работу государственных электронных реестров. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Житель Николаева вместе с двумя сообщниками организовал изготовление поддельных документов лиц из малообеспеченных слоев населения, паспортные данные которых вносились в электронные реестры. Таким образом злоумышленники нелегально переоформляли права собственности на движимое и недвижимое имущество граждан. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники "изменили" владельцев нескольких объектов, один из которых находится в коммунальной собственности. Незаконно переоформлено имущество дельцы в дальнейшем перепродавали", - говорится в сообщении.
Оперативники СБУ задержали трех злоумышленников в Николаеве.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли 43 паспорта гражданина Украины с признаками подделки, идентификационные коды и банковские карточки, 7 печатей и документы фиктивных предприятий. У злоумышленников также обнаружена компьютеры и оргтехника, на которой изготавливались поддельные документы.
В рамках уголовного производства, открытого следователями СБУ по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проверяется возможная причастность к сделке отдельных государственных служащих и нотариусов.
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ООО а этим МРАЗЯМ должны вообще принять ЗАКОН что если ОФОРМИЛИ ПРОТИВОЗАКОННЫЕ сделки - СРАЗУ НА ВЫЛЕТ из НОТАРИУСОВ и срок - в два раза больше заказчиков, да и госслужащим то же
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