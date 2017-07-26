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Все про:мошенничество (696) Николаевская область (826) реестр (128) СБУ (14646)

 СБУ разоблачила на Николаевщине группу мошенников, вмешивающихся в работу государственных электронных реестров. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаевской области группу злоумышленников, которые через несанкционированное вмешательство в работу государственных электронных реестров незаконно переоформляли права собственности на имущество.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Житель Николаева вместе с двумя сообщниками организовал изготовление поддельных документов лиц из малообеспеченных слоев населения, паспортные данные которых вносились в электронные реестры. Таким образом злоумышленники нелегально переоформляли права собственности на движимое и недвижимое имущество граждан. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники "изменили" владельцев нескольких объектов, один из которых находится в коммунальной собственности. Незаконно переоформлено имущество дельцы в дальнейшем перепродавали", - говорится в сообщении.

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Оперативники СБУ задержали трех злоумышленников в Николаеве.

СБУ разоблачила на Николаевщине группу мошенников, вмешивающихся в работу государственных электронных реестров 01
СБУ разоблачила на Николаевщине группу мошенников, вмешивающихся в работу государственных электронных реестров 02

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СБУ разоблачила на Николаевщине группу мошенников, вмешивающихся в работу государственных электронных реестров 03

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли 43 паспорта гражданина Украины с признаками подделки, идентификационные коды и банковские карточки, 7 печатей и документы фиктивных предприятий. У злоумышленников также обнаружена компьютеры и оргтехника, на которой изготавливались поддельные документы.

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В рамках уголовного производства, открытого следователями СБУ по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проверяется возможная причастность к сделке отдельных государственных служащих и нотариусов.
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Какая же это "ЗАЩИТА" гос РЕЕСТРОВ что каждый встречный может туда ЗАЛЕЗАТЬ ((((
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====проверяется возможная причастность к сделке отдельных государственных служащих и нотариусов====

ООО а этим МРАЗЯМ должны вообще принять ЗАКОН что если ОФОРМИЛИ ПРОТИВОЗАКОННЫЕ сделки - СРАЗУ НА ВЫЛЕТ из НОТАРИУСОВ и срок - в два раза больше заказчиков, да и госслужащим то же
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Ведь их "ОФОРМЛЕНИЕ" - ЧАСТО СТОИТ ЖИЗНИ владельцам, чье имущество ПЕРЕОФОРМЛЕНО
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ разоблачила на Николаевщине группу мошенников, вмешивающихся в работу государственных электронных реестров. ФОТОрепортаж
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