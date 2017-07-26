 Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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По ее словам, несколько преступных групп организовали на территории области работу двух подпольных цехов по изготовлению контрафакта указанной продукции, которую в дальнейшем продавали по всей территории Украины. В настоящее время установлены места хранения и реализации контрафакта.
"В результате проведенных 14 обысков, в которых принимали участие более 50 работников полиции и прокуратуры, было изъято более 100 тонн порошков, моющих и отбеливающих средств, стоимостью более 1,5 миллиона гривен, черновая бухгалтерия, поддельные этикетки торговых марок, а также оборудование, которое использовалось для производства контрафактной продукции", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что в настоящее время продолжаются следственные действия, которые проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.
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нижний левый угол, надпись говорит за себя.
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