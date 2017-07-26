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Все про:Закарпатье (1453) контрафакт (269) Нацполиция (8150) химия (57)

 Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Закарпатской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следователями НПУ и прокуратурой прекратили работу двух подпольных цехов, в которых производилась контрафактная бытовая химия под видом известных мировых торговых марок, и раскрыли схему по ее реализации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, несколько преступных групп организовали на территории области работу двух подпольных цехов по изготовлению контрафакта указанной продукции, которую в дальнейшем продавали по всей территории Украины. В настоящее время установлены места хранения и реализации контрафакта.

"В результате проведенных 14 обысков, в которых принимали участие более 50 работников полиции и прокуратуры, было изъято более 100 тонн порошков, моющих и отбеливающих средств, стоимостью более 1,5 миллиона гривен, черновая бухгалтерия, поддельные этикетки торговых марок, а также оборудование, которое использовалось для производства контрафактной продукции", - рассказала Калиновская.

Она также отметила, что в настоящее время продолжаются следственные действия, которые проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.

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Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 01Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 02Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 03Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 04

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Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 05Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 06Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 07Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 08Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 09

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Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 10Полиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн 11
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а если еще цены поднять, тогда точно перестанут подделывать?
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Lindo не такой уж супер бренд. Вот, если ДИХЛОФОС или БИЛЫЗНА, то это да, контрафакт.
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для таких наблюдательных, прошу обратить внимание на последнее фото.
нижний левый угол, надпись говорит за себя.
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дада.. возле полиграфии крутятся эти товарищи, со специфичечким акцентом. заказы - "повтор этикетки" . паходу, не только бытовой химии, а и продукты тоже. +/- серьезные фирмы этих товарищей посылают, у меньших "уровень социально ответственности" (с) ВВХ ниже. хотя сами ж потом это жрут и этим ..оппу моют.
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хорошие и дешевые гели для стирки,сам такие купляю
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПолиция пресекла на Закарпатье производство и продажу контрафактной бытовой химии, изъято товаров более чем на 1,5 млн грн. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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