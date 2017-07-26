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 Политика Украины, Общество
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 В оккупированном Крыму разыскивают Рустема Османова: более трех суток не выходит на связь. ФОТО

В оккупированном Российской Федерацией Крыму уже более трех суток не выходит на связь крымский татарин Рустем Османов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщают активисты группы "Крымскотатарские волонтеры".

"Помогите, пожалуйста! Очень срочно! Есть кто-то с Алушты?! Может, кто то знает Рустема Османова (он на фото) и видел его в ближайшие дни, где он, с кем был?! Пропал без вести! Очень переживаем. Родители места себе не находят! Друзья тоже не видели его! В последний раз разговаривали с ним больше трех суток назад, Он подъезжал домой в Изобильное (родители живут в Алуште) и сказал, что едет с кем-то на машине и скоро будет дома и перезвонит... но так и не доехал и на связь больше не выходил. Есть еще вариант, что возможно был с новым знакомым, которого зовут Арман (вроде работал в Артеке). Помогите, кто знает, пожалуйста! Молимся, чтоб был жив и здоров!" - говорится в сообщении.

"Крымскотатарские волонтеры" просят проявить максимальную активность и помочь в распространении информации о поиске Рустема Османова.

В оккупированном Крыму разыскивают Рустема Османова: более трех суток не выходит на связь 01В оккупированном Крыму разыскивают Рустема Османова: более трех суток не выходит на связь 02

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Главное, что-бы не попал в щупальца рюськэ нацистов.
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нещасні татари, за що їх небо так карає, і це не єдиний випадок, коли люди зникають без сліду, аби повернувся живий, дуже шкода хлопчину
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ оккупированном Крыму разыскивают Рустема Османова: более трех суток не выходит на связь. ФОТО
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