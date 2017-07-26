 В здание суда в Одесской области кидали коктейлями Молотова. ФОТО

У здания районного суда в пгт. Ширяево Одесской области сегодня возник конфликт между представителями одесской организации "Україна - це ми" и членами организации "За светлое будущее", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание " Думская ".По информации издания, представители организации "Україна - це ми" под руководством Виталия Голодка, а также несколько местных жителей пришли к зданию суда разобраться с судьей Сергеем Палием, который, по их мнению, выносит незаконные решения.

У суда их встретили неизвестные, которые представились членами организации "За светлое будущее". Около 10 минут между ними происходила словесная перепалка, затем началась драка. Представителям "Україна - це ми" не давали пройти в суд. В результате в ход пошли газовые баллончики, две бутылки с зажигательной смесью полетели в здание.Потасовку остановили полицейские, которые и предотвратили пожар в здании суда. Они также разделили стороны живой цепью. Противостояние продолжается.