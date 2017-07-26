EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  1134  8
Все про:Одесская область (1616) суд (21304) коктейль Молотова (24)

 В здание суда в Одесской области кидали коктейлями Молотова. ФОТО

Возле Ширяевского райсуда произошли беспорядки.

У здания районного суда в пгт. Ширяево Одесской области сегодня возник конфликт между представителями одесской организации "Україна - це ми" и членами организации "За светлое будущее", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думская ".

По информации издания, представители организации "Україна - це ми" под руководством Виталия Голодка, а также несколько местных жителей пришли к зданию суда разобраться с судьей Сергеем Палием, который, по их мнению, выносит незаконные решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли. ФОТОрепортаж (обновлено)

В здание суда в Одесской области кидали коктейлями Молотова 01


У суда их встретили неизвестные, которые представились членами организации "За светлое будущее". Около 10 минут между ними происходила словесная перепалка, затем началась драка. Представителям "Україна - це ми" не давали пройти в суд. В результате в ход пошли газовые баллончики, две бутылки с зажигательной смесью полетели в здание.

Потасовку остановили полицейские, которые и предотвратили пожар в здании суда. Они также разделили стороны живой цепью. Противостояние продолжается.
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVSMEl3V1ZCUmRFaDZVWFYwUXlzd1RISlNaM1JETVRCTWJsRjFPVWROU1U1RFl6Qk1OMUYxT1VNck1GbE1VWFowUTNrd1RFSTRNRW8zVVhST1F6RXdXVWhTWjJSRE5qQk1SRkpxZVVSUmRuUkRlREJNZGxGelRrZENNRmxNVW1wQlBUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
V T 2fd9d4b9 - 100%...., только не поместье, а самого судью где нибудь на пустынной дороге, что бы не пострадали не виноватые... Это очень эффективно.., но пиара мало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"За светлое будущее" - уже за название надо бить в морду
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
таких судей по всей стране-пруд пруди, и все знают, где их имения...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кипит матушка Одесса, многие понимают Майдан все еще продолжается свободу не только завоевать, но и отстоять надо. Те, на чьей стороне деньги , власть , коррупция ,так просто не сдадутся, их необходимо воевать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Власть нанимает титушек для защиты продажных, коррумпированных судей.
Методы януковоща.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ здание суда в Одесской области кидали коктейлями Молотова. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти