 Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, апелляционный суд перенес рассмотрение иска относительно меры пресечения избранной Соломенским райсудом Киева в отношении полковника Центрального бронетанкового управления ГШ ВСУ Константина Истомина. Суд перенесли на 15.00, 9 августа.
Вместе с тем, родственники и сослуживцы в суде выразили возмущение данным фактом и спросили судью, кто виноват в сложившейся ситуации.
По словам судьи Глиняного ему не поступили материалы из Соломенского суда и он сделал все возможное, чтобы начать рассмотрение своевременно. Сейчас родственники и сослуживцы, собравшиеся в суде (около 50 человек) решают, ехать ли в Соломенский суд, чтобы писать жалобу.
На данный момент Истомин остается под стражей. Он принял решение, что в следующем заседании суда будет участвовать также через видеоконференцию.
Напомним, что вчера депутаты Юрий Береза, Андрей Тетерук и Герои Украины взяли на поруки Начальника Центрального бронетанкового управления генерал-майора Юрия Мельника по результатам апелляции.
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