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Все про:суд (21302) танк (750) Апелляционный суд (204)

 Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли. ФОТОрепортаж

Суд перенесли на 9 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, апелляционный суд перенес рассмотрение иска относительно меры пресечения избранной Соломенским райсудом Киева в отношении полковника Центрального бронетанкового управления ГШ ВСУ Константина Истомина. Суд перенесли на 15.00, 9 августа.

Вместе с тем, родственники и сослуживцы в суде выразили возмущение данным фактом и спросили судью, кто виноват в сложившейся ситуации.

По словам судьи Глиняного ему не поступили материалы из Соломенского суда и он сделал все возможное, чтобы начать рассмотрение своевременно. Сейчас родственники и сослуживцы, собравшиеся в суде (около 50 человек) решают, ехать ли в Соломенский суд, чтобы писать жалобу.

На данный момент Истомин остается под стражей. Он принял решение, что в следующем заседании суда будет участвовать также через видеоконференцию.

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Напомним, что вчера депутаты Юрий Береза, Андрей Тетерук и Герои Украины взяли на поруки Начальника Центрального бронетанкового управления генерал-майора Юрия Мельника по результатам апелляции.


Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли 01

Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли 02

Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли 03

Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли 04

Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли 05

Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли 06

Апелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли 07
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАпелляцию по мере пресечения полковнику бронетанкового управления ГШ ВСУ Истомину перенесли. ФОТОрепортаж
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