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Все про:журналистика (2481) нон грата (328) Россия (71566) СБУ (14643)

 СБУ принудительно вернула в РФ журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24". ФОТО

Служба безопасности Украины заблокировала деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой, которая под псевдонимом "Саушкина" работала на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По информации спецслужбы, россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в стране, деятельности высших органов власти и силовых структур Украины.

СБУ принудительно вернула в РФ журналистку телеканалов Россия-1 и Россия-24 01
Журналист Мария Саушкина

Отмечается, что собранные ею данные использовались для тенденциозного освещения ситуации в Украине.

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"В рамках противодействия вмешательству страны-агрессора в отечественное медиа-пространство и локализации угроз в информационной сфере М.Князева принудительно возвращена на территорию РФ, с запретом на въезд в Украину сроком на три года", - сказано в сообщении.

Как известно, СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры.

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всех граждан РФ надо принудительно вернуть в РФ из Украины! нам такое дерьмо тут не нужно
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Ты,что-то против Ильи имеешь?
Или вот такой журналистки как Мария Лондон?
Даже в Богом проклятой расеюшке,у Украины не мало друзей,которые с надеждой смотрят на Украину. Знаешь почему?
Потому как если все получится у вас,то и в там получится.
Правда не сразу. Такие как Кадыров мешать будут. Но в итоге все равно получится.
Я вот с Дальним Востоком постянно общаюсь,так поразило высказывание одного моего друга,что если найдется полоумный и бросит на Москву атомную бомбу,то они там только рады будут.
И это не шутка. Москва со своим Кавказом,уже всю Россию достала.
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мне посрать. ВСЕХ россиян-нахрен отсюда! от того что кто-то там что-то выпёрдывает мне не легче. вот когда освободят Донбасс- тогда уже посмотрим кого пускать,а кого нет.
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Дурачек ты, а не Тигрос.
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Сергей Гайджин - ну да, масква плохая и царь в ней...., а братская Росиюшка день и ночь за братскую Украину молится.... Не смешно на 4-й год войны..., после того как добрые НЕ москвичи месили градами наших парней, как укрмешени.....
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А це не сміх- а 140 млн, кожного з котрих цей "індивідуум" зараз намагається зробити ворогом України. І Лію Ахеджакову з Макаревичем- в тому числі!
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І тих, що воюють за Україну та чекають українського громадянства? І тих, кому ми надали політичний притулок? Впевнений?
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нахрен! всех! от них пользы как от козла молока. тем более политические высерки.
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главный кисель-24 тоже был оппозиционером,но провернулся и подстелился под куйла. так что все россияне- двуличный имперский ублюдочный скот
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то что там может 10% не ватников никого тут не колышит, от таких рацапов толку ноль.
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Очень хорошая идея...А с РФ забрать всех украинцев....и обратно не "пущать".
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Почему только на три года?
Надо таким ПОСТОЯННО и ставить в известность миграционные службы ЕС.
Тогда она и в ЕС не попадет.
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Та ладно "посадить". Она могла пойти в лес за ягодами и потеряться.
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"принудительно возвращена"... каждый должен это видеть!!!
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Незачет. ФСБ бы за подобную деятельность на своей территории посадили бы как шпионку.
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А почему не посадили за разжигание розни?
обменный фонд нужно создавать...
хотя найух она там вобще нужна... вот если бы её убили при посещении "матерями военослужащих ВСУ" пункта дислокации... ночью... одним выстрелом в пузо... как терпилу с ихнего канала... вот это да... тогда она сподобалась бы...
мусор должен быть утилизирован в страну происхождения...
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нужно было наркоту подбросить или пару патронов... ))
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не плохо было бы до кучи вот эти "пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами" выслать туда же.
за то, что помогали собирать инфу против нашей страны.
ибо, пока не начнут предателей показательно карать, дела не будет.
они ж, суки, ничего не боятся.
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Домой! Скрепеть скрепами, Жрать блины и метать говно на расстояние! на родину!
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Поставьте для нее песню гр. Ленинград - "Дорожная" =)
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Главное не забыть журнаглистов из православного рейха вовремя выгуливать. А то будут долго лаять и напрудят в тапки.
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Алло СБУ,вы шо совсем умом тронулись ,её надо было упаковать и пришить статью нехилую или боитесь ватной реакции ....
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Aga, i cjtob zjila za vasj scjot, vedj v v vasjih tjurmah, kak i v principe vo vsiom bivsjem sojuze, boljsjinstvo zakljucjonih rjuskije - tak ona budet sredi svoih i jesjcjo pod ohranoi i pojevsjaja, a vot v rasjke, komu ona teperj nuzjna, pustj idjot na panelj i gorjacjih juzjan obsluzjivajet, nicjevo drugoje jei ne ostajotsa.
tak sjto, mislju - SBu sdelala praviljno, hotja da mozjno bilo razdutj i obmenjatj na kogo to iz ukraincev, hotja, rjuskije bi ne menjali bi - na s ratj im na odnu mondovosjku, osobenno, jesli razkrili jejo deiteljnostj - otrabotanij material.
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"В США кацапа сняли с авиарейса за оккупацию Крима"
(его страница в фейсбуке)
https://www.facebook.com/andrediscusfish/posts/10154802707575857
Еремин написал в соцсетях, что вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta. Однако, по его словам, соседний пассажир отказался сидеть с ним рядом, объяснив это тем, что ему некомфортно находиться рядом с оккупантом Крыма. После чего его сняли с рейса и ему пришлось лететь позже другим самолетом.
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Почему возвращена а не арестована и обменена на наших политзаключенных не законно удерживаемых хуйляндией? А если же и депортировать то пожизненно за заслуги.
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Виктор Ли a3db1a1b - потому что это пресса... - их как гомиков трогать нельзя...
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Сущенко тоже пресса и тем не менее хуйла это не остановило.
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Виктор Ли a3db1a1b - не об этом речь... - речь за солидарность цеха... Шеремет к примеру - почти все время работал в издательстве Гебельс - Вести и для Украины ничего не сделал..., а как только взорвали его так..., все прогрессивное человечество утонуло в рыданиях...Если завтра того же раше Киселева или Соловьева грохнут..., то многие из уважаемых украинских патриотов журналистов напишут - " Да, они были пропагандистами раше медиа.., но в тоже время они были и журналистами...- и как бы мы к ним не относились.., право на свободу слова, превыше всего"... Вот такая вот херня - не прикасаемые...
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По-моему этих бойцов российского пропагандистского фронта надо заставлять давать интервью бойцам "Правого сектора", членам Меджлиса, украинским боевым офицерам, инвалидам и бывшим в плену. Пусть "журналистка" ответит на их вопросы на камеру.
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А почему не арестоватьза шпионаж и не обмееять на нашего журналиста?Знаете,я порошенко ненавижу больше ,чем яныка,правда
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Имена сообщников в студию-хотя всякие станко и так всем известны
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Будем надеятся что рашистких пропагандонов ждёт ка миниум скдьба журналюг, владельцев, идеологов Радио Тысячи Холмов...... А для Гааги уже накопилось достаточно. Потом будут вопли нас заставляли, мы думали иначе но не могли, мы должны были работать у нас семьи...и т.п. хрень блеяние в оправдание.......
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ну и привильно! зачем нам лживое чучело с кривыми зубами и большими ушами.....
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Точно...У нас и своих на всех каналах хватает.Один зорян что стоит.
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Да нах нам пукин. Вот в изменениях к бюджету увеличили финансирование АП, ВР..........а карлик пусть слохнет.
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и я о том же, это отзеркаленная аналогия наших свиней
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Надо расширять практику выдворения из Украины - столько уж тут плесени насобиралось...


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НЭХ.Й ЩАСТ.ТЬ ,так правильно, Украiнцi зрoзумiють
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Ой, как здорово бомбануло у кацапа Маркова по поводу новых американских санкций!
А ведь год назад оно ванговало, что после избрания Трампа все санкции, какие только есть, отменят.
Вот и нынешнему его вангованию, что все "будут против и будут бороться", - грош цена.
Особенно про Китай доставило. Китайцы практически отказались от российского газа и увеличивают свою собственную добычу и закупки в США. Теперь они с какого-то будуна вдруг должны начать "бороться" за интересы Газпрома и кооператива "Озеро".

СБУ принудительно вернула в РФ журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24" - Цензор.НЕТ 773
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Как это Америка величайшая страна мира????? Марков, ты с ума сошел, как же росссосия??
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Иногда занятно бывает видеть, какие говны бурлят в черепушках за поребриком.
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Ух ты, как резануло то Маркова! Как после удара по мошонке .
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Rusofobija tak i prjot po vsemu Miru, vot SBU a geiropa , te vobsje po zjivomu rezjut, snacjalo francuzi, teperj i britanci, zjdjoms poslednij udar ot nemcov - togda etim opredelitsa, skoljko rjuske budet jesjcjo vjalicjijem boletj.
Великобритания введет запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2040 года. Об этом заявил британский министр по делам окружающей среды Майкл Гоув
У консерваторов был манифест, гарантирующий, что к 2050 году на наших дорогах не останется транспортных средств с бензиновым или дизельным двигателем.

rezjet rosofobi po zjivomu -sadisti, geiropeici, prodalis pindosam i agenti gosdepa - sjto jesjcjo mozjno dobavitj - a da, posledovateli Banderi - vsio, tocjka.
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Британский прецедент. Стимсон - за решеткой, Грэму Филлипсу приготовиться? Британия пересматривает отношение к своим гражданам, воюющим на Донбассе. Первая ласточка, возвестившая о таких переменах - британец Бенджамин Стимсон сел на 5 пять с хвостиком лет. Его друг Грэм Филлипс пока еще на свободе. Но по совокупности фактов у него есть все шансы пойти по пути своего земляка.
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офф топ
видимо скоро появятся ихтамнетки...... каждый папаша обязан будет отдать свою дочь на 1,5 года в казарму к расейским солдатам..... класс!!!.....

Татьяна Москалькова: В россии женщинам необходимо предоставить право служить в армии
На форуме «Территория смыслов на Клязьме» омбудсмен сказала, что россиянок ущемляют в этом отношении, и это неправильно.
Москалькова высказала мнение, что российская армия за последние 10 лет стала сильнее. При этом она обратила внимание на проблемы с зарплатами военнослужащих, которые снижаются и на отсутствие помощи вдовам военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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нє ну нахріна сюди пертися? все одно напишуть що накажуть, сидіть собі в параші і пишіть свої пасквилі та монтуйте відео бидло схаває, аналізувати ніхто нічого не буде, а буде як тєлєвізор скаже, купіть собі хліба на зекономлені гроші скоро для вас це буде розкіш
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все ПИДОрашенское дерьмо нужно гнать обратно в помойку к ботаксному педофильному задроту вове, судя по тому что эти клзломордые дегены кукарекают на своих секелев тв им в Украине делать не Х,,Й!!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ принудительно вернула в РФ журналистку телеканалов "Россия-1" и "Россия-24". ФОТО
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