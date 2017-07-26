 "Найти и освободить": Под посольством РФ прошла акция в поддержку похищенных жителей оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как отмечают организаторы акции, они пригласили "высоких людей", чтобы "доставить" лозунги непосредственно к окнам работников дипмиссии РФ и чтобы они их "гарантировано увидели".
"Каждую акцию представители посольства прячутся от вопросов активистов за ролетами, фортепиано или просто на этажах здания", - отмечают организаторы акции.
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"Find & Free" ("Найти и освободить") - информационная кампания, направленная на поиск пропавших и освобождение задержанных жителей и активистов в оккупированном Крыму, организованная в начале 2017 года ОО "Крым_ SOS".
Как отмечается, за 3 года аннексии исчезли 44 человека. Из них 17 были освобождены, 19 не найдены и считаются пропавшими, 6 найдены мертвыми, 2 человека были обнаружены в местах лишения свободы и впоследствии осуждены по политически мотивированным уголовным делам. На основании проведенного анализа в 36 случаях выявлены факты, указывающие на участие государственных органов РФ в совершении этих преступлений. В большинстве случаев эти дела не расследуются не только властями РФ, но и украинской стороной, отмечают активисты.
Организаторы также напоминают, что 24 мая 2016 на объездной дороге Бахчисарая камера наружного наблюдения зафиксировала момент похищения члена Исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. По факту похищения Ибрагимова прокуратура АРК в Украине возбудила уголовное дело по статье 115 УК ("Умышленное убийство"). Следственный комитет РФ также возбудил дело по пункту "а" второй части статьи 126 УК ("Похищение человека"). Организаторы акции отмечают, что никакого прогресса в расследовании нет: следственные мероприятия практически не проводятся, а дело передается с одного следственного управления в другое.
Ввести уголовную статью на время войны за любое публичное оправдание действий российских оккупантов и за публичную пророссийскую агитацию.
Выступил с трибуны, что Путин хороший и неплохо бы помириться? Прокуратора-суд-ответственность. Минимум лишение должности. Решил порассуждать о том, что Крым и восток Украины надо сдать? Размышления продолжишь под домашним арестом или в СИЗО.
Запретить все государственные символы Российской Федерации на территории Украины, а также символику русского мира. Штрафовать. На большие деньги.
Гастроли медийных лиц на территорию Российской Федерации приравнять к государственной измене. Лишать гражданства.
Законодательно запретить вещание российских каналов, закрыть доступ к российским СМИ в интернете. Чтобы ни одна ядовитая капля этой пропаганды не просочилась на украинскую землю.
По возможности прекратить все торговые и дипломатические отношения. Не получается сразу? Значит пошагово. Этап за этапом.
За оправдание советского режима, за символику советского режима также ввести ответственность. Ни одной улицы, ни одного объекта, ни одного памятника советской гниды не должно остаться. Вплоть до самого маленького села выжечь эти раковые клетки преступного, отравляющего прошлого, из которого тянется подколодной змеей этот проклятый русский мир.
Отсекать от себя эту тварь, рубить её по частям на мелкие кусочки. Везде - на улицах, в школах, на ТВ, в политике, в общественной жизни. Вытравливать из голов весь совок. Жёстко, бескомпромиссно, последовательно, до конца.
Война идёт! Не смог российский бесхребетный, трусоватый и подловатый народ помешать ей (а стал в основной массе её кузнецом), так приложите все усилия, чтобы не допустить эту тварь на свои земли.
Война идёт на два фронта. На одном фронте российские люмпены и солдаты стреляют по украинским защитникам, а на другом российская гидра проникает в умы по всей стране.
Тихой сапой, исподволь, безнаказанно, овладевая людьми, взращивая в них червя русского мира, делая из них предателей и пассивных пособников российских оккупантов. До поры пассивных. Надо бороться. И этот второй фронт недооценен и не менее важен, чем первый.
Я с Украиной до конца. Держись, мужественная страна. За тобой правда. Борись.
И покойся с миром, славный мальчик, мужчина, герой - Максим Исаенко.
Александр Тверской
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Не надо обижать граждан Украины, проживающих в оккупации - в Крыму и на Донбассе.
Самое массово употребляемое определение к людям на захваченных территориях, причём не только комбатантам - «сепаратизм» и «сепаратисты».
Это базовая ошибка СМИ и политиков.
Нет никакого «сепаратизма». Это называется по-другому.
Сепаратисты хотят отделиться. А лица захватившие Донбасс и Крым не хотят этого. Они хотят уничтожения Украины. Полностью.
На линии соприкосновения они демонстрируют это действиями, которые попадают в фронтовые сводки. В публичном пространстве это видно по попыткам придумать эрзацназвание для нашей страны, придумать псевдо историческое обоснование, чтобы избавиться от слова «Украина».
Если бы происходящее на востоке нашей страны называлось «сепаратизмом», то Кремлю было бы не западло согласиться на миротворцев и независимом контроле границы «голубыми касками» ООН.
Что же это за такой «сератизм» если:
- РФ полностью обеспечивает войну. Личный состав, оружие, военная техника, в том числе ЗРК «Бук», боеприпасы и амуниция;
руководство на первом этапе осуществляли исключительно граждане РФ, москвичи (Бородай, Гиркин и др). Сейчас тоже самое, только россияне маскируются за местными куклами;
- финансирование оккупированных регионов осуществляется на прямую из бюджета РФ и различных госструктур;
- образование на оккупированных территориях осуществляется исключительно по российским учебникам, привезённым из РФ, за деньги российского бюджета;
- 100% информационная оккупация и изгнания любых украинских СМИ;
- внешние дипломатическое обеспечения.
Если исключить эти пункты, ни у кого не останется и грамма сомнений, что Донбасс - это Украина. Можно сколько угодно накачивать «особый статус», но за ним пустота.
Вещи надо называть своими именами, нет «сепаратизма». Есть «коллаборационизм».
Разница огромна. Первое определение поддерживает кремлёвскую версию о «внутреннем конфликте».
Второе описывает явление сопутствующие российской оккупации.
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