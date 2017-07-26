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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Пьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На столичной Оболони полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из травматического оружия. В результате происшествия никто не пострадал. За совершение хулиганских действий киевлянину грозит до семи лет тюрьмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел при себе оружие.

Пьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения в Киеве, - Нацполиция 01

Полицейские выяснили, что правонарушителя вывела на улицу охрана одного из развлекательных заведений. Но посетитель категорически не согласился с этим решением и начал ссору. Потом он достал оружие и начал стрелять.

В результате стрельбы никто не пострадал, поврежденного имущества обнаружено не было. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла и направила на экспертные исследования две стреляные гильзы для отстрела резиновыми пулями и стартовый пистолет "Сталкер", переделанный под огнестрельное оружие.


Пьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения в Киеве, - Нацполиция 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Я думаю, что вы завтра потеряетесь, бл#дь! Славику позвони", - патрульные задержали пьяного полковника Минобороны, устроившего стрельбу в Киеве. ВИДЕО

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители выяснили, что 34-летний мужчина ранее имел проблемы с законом из-за сопротивления работникам полиции.


Пьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения в Киеве, - Нацполиция 03
По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей

Пьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения в Киеве, - Нацполиция 04
Фото: ГУ НП в г.Киеве/Facebook
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Он таким образом - развлекался. Комплекс то "развлекательный".
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не, это родственник какой-то возможно. Пашинський на майдане в 2014 с винтовкой гулял, когда по людям палили неизвестные, а этот только травматик имеет, бедный родственник возможно
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Деталей про легальність зброї нема? Бо може бути,що зброя нелегальна-от тому п"яному козлу шифер і зірвало,від відчуття власної безкарності.В будь-якому випадку такому ідіоту треба впаяти трохи-хай посидить,подумає,раз розуму нема.
П.С. Я хоплофіл,обома руками за нормальний Закон про зброю та виконання конституції щодо недоторканності життя та права на самозахист,але таке бидло,як в новині,має бути покараним.
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как нет? Ствол переделан из "стартового" тоесть из устройства (не оружия) для отстрела свето-шумовых патронов.
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устроил стрельбу из травматического оружия...Сталкер...переделаный под боевой...
Так боевой или резинострел?
Пока ясно одно, у нас уже гопари пьяные с перестволеными волынами гуляют, а чесному человеку низя.
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Під гуму перероблений.Колишній статовий Зоракі 914 (їх раніше взагалі в переходах продавали),тепер заходить під назвою Сталкер 914.Точно нелегальний.Мудаку таки треба впаяти-і навіть не за те,що переробив (тут ще людину можна зрозуміти,хоч якось себе унебезпечити,навіть в нелегальний спосіб)-а за те,що бухим почав шмаляти .
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Ну, и шо ты ему впаяешь? Это даже на мелкую хулиганку не тянет, если было до 23:00. Патрон может оказатся и свето-шумовым. Судя по прафессеАнализму написания тяжело судить был ли ствол нарезан.
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В такому пістолеті нарізний ствол нідочого.Там слабенька рамка,для зусилль які розвиваються при проходженні кулі через нарізний ствол.Додай до цього,що у випадку нарізного свола прийшлося би ваяти і свій набій на базі гільзи Р.А.К.,тобто обрізати фланець гільзи,робити кулю .38 калібру,а потім ще примусити всю систему більш-менш працювати.
Радше за все досверлений до кінця ствол,заглушений гужоном отвір за казною,та перепаковані або просто куповані набої з гумовою кулею.
Річ так собі-нормальний самозахист з нею не вельми ефективний.Ото хіба що п2яним постріляти
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А щодо "впаяння"-хуліганка звичайно.Але може відкараскатися,якщо нормального адвоката візьме.
Головне,що ніхто не постраждав.
Але по сраці такому треба добряче надавати,щоб тиждень не міг сісти.
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ага, нужно разрешить населению покупать оружие, ато слабо как-то с травмата стрелять....тута некоторые на таком разрешении настаивают....
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та кого уже интересует то разрешение, как видишь народ забил на эту буйню. Те, кто богаче покупает боевое, а кто беднее переделывает из игрушек. Ни кого особенно вопрос разрешения уже не интересует, а дальше будет интересовать ещё меньше.
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Але кількість тролей типу Виамин Павловский не зміниться
Доречі,чому Виамин? Певне тролятина поспішала створити акаунт,і замість "Вениамин" написала отаке.
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та за отдельную плату, прокурор еще расскажет, что этот инцидент был связан с финансовой деятельностью. у сторон возникли небольшие разногласия, повлекшие вот это вот.
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типа: бабаок нехватило на шкалик?
Не, тут скорее разногласия в трактовке роли Шуберта
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Ствол нелегальний з ймовірністтю 99 %.І до того ж травматичний.
Ті хто "некоторьіе" наполягають на легалізації(тобто ліцензоване володіння) та на справжньому нарізному вогнепальному короткостволі.
Я тобі на пальцях поясню-ти можен отримати посвідчення водія по закінченні водійських курсів,потім купити машину-і їздити.Це в межах закону.
А можеш десь вкрасти машину, і не маючи посвідчення водія їздити-це за межами закону.
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і толку з того, маєш права чи не маєш, а в твому приклаті машиною можеш збити любого. От коли не маєш машини - не зіб'єш нею, хібащо нелегально контрабандою її завезеш. Так і з зброєю, не має дозволу на продаж зброї населенню, нікого не застрелиш, бо не буде з чого стріляти, але нелегально зможеш її здобути і матимеш можливість за це за грати попасти.
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Логічно (sarcasm).Давайте тоді не видавати водійські посвідчення та позакриваємо автосалони.Та і вогнегасники можна більше не виробляти-у нас же є пожежники на чудовик устаткованих машинах.
Ти взагалі знаєш смкільки в Україні власників зброї? Маю на увазі довгоствольної мисливської та спортивної.
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Виамин, я открою тебе страшную тайну: машины таки убивают людей на улицах!!! И даже в количествах многократно превосходящих убиваемых огнестрелом на фронте и в тылу.
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В Україні щодня-приблизно 3 людини.В минулому році (2016) коло 1500 людей.І так майже щороку.
Таки точно треба заборонити автомобілі.
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Так это мы ещё не считаем сопутствующие жертвы вызваные вдыханием выхлопных газов. Противникам курения и сторонникам автомобилей я предлагаю провести эксперимент. В одной комнате закрыть десять курильщиков с десятью пачками сигарет, а в другой закрыть десять некурящих любителей автомобилей с одним работающим автомобилем у которого самый маленький и экономичный ДВС. Ну, чтобы посмотреть, что наносит больше вреда. Я не отстаиваю курение, поскольку практически не курю (позволяю иногда хорошую сигару под кофе или продукт прямой возгонки) и пью очень редко.
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Я покинув півтора роки тому.Наглухо покинув,палив 23 роки.
Добре себе почуваю
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але машина предназначена для преодоления расстояния, а оружие для стрельбы, это разные вещи. Без машины не обойтись в современном мире, а без оружие населению можно обойтись.
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"Населению"-так,можливо.
Народу України-ні.
І потім-хто тобі дав право висловлюватися подібним чином,щось вирішуючи за людей?
Право на володіння-це не обов"язок.Ніхто тобі насильно до рук не ввіпхне пістолета,чи всім тим міфичним персонажам,що їх так люблять хоплофоби.
Не хочеш-твое право не мати.
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Как мне это улыбается )) - в полицию поступило сообщение о том, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет. )
Так и вижу, звонит кто то и говорит что у нас тут мужчина стреляет из чего то непонятного, из предмета похож на пистолет.

СТранно если бы сказали стреляет из предмета похожего на метлу.Источник:https://censor.net.ua/p449229
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До експертизи вважають предметом схожим на пістолет.
Повно дитячих пистолетів,схожих на бойові-може він туди петарду засунув,і вона просто бахнула.
В лабораторії відстріляють,тоді буде точний вердикт.
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я выведу малого на пустирь за гаражи потренироватся стрельбе с револьвера под патрон Флобера и некоторые могут воспринять это как стрельбу из оружия. А когда тесть станет забивать дюбеля то вообще ментов на перестрелку вызовут.
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То фигня, главное, что преступность у нас по словам неученого Генпрокурора снижается. Скоро без бронежилета будет страшно ходить по улицам.
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Він реалізував своє право на самооборону!
Лише пістолет робить чоловіка Чоловіком!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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