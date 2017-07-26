 Пьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве, опубликованном в Facebook.
Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет. По указанному адресу срочно прибыли автопатрули полиции и следственно-оперативная группа.
На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел при себе оружие.
Полицейские выяснили, что правонарушителя вывела на улицу охрана одного из развлекательных заведений. Но посетитель категорически не согласился с этим решением и начал ссору. Потом он достал оружие и начал стрелять.
В результате стрельбы никто не пострадал, поврежденного имущества обнаружено не было. С места происшествия следственно-оперативная группа изъяла и направила на экспертные исследования две стреляные гильзы для отстрела резиновыми пулями и стартовый пистолет "Сталкер", переделанный под огнестрельное оружие.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители выяснили, что 34-летний мужчина ранее имел проблемы с законом из-за сопротивления работникам полиции.
По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет тюремного заключения.
Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей
Фото: ГУ НП в г.Киеве/Facebook
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П.С. Я хоплофіл,обома руками за нормальний Закон про зброю та виконання конституції щодо недоторканності життя та права на самозахист,але таке бидло,як в новині,має бути покараним.
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Так боевой или резинострел?
Пока ясно одно, у нас уже гопари пьяные с перестволеными волынами гуляют, а чесному человеку низя.
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Радше за все досверлений до кінця ствол,заглушений гужоном отвір за казною,та перепаковані або просто куповані набої з гумовою кулею.
Річ так собі-нормальний самозахист з нею не вельми ефективний.Ото хіба що п2яним постріляти
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Головне,що ніхто не постраждав.
Але по сраці такому треба добряче надавати,щоб тиждень не міг сісти.
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Доречі,чому Виамин? Певне тролятина поспішала створити акаунт,і замість "Вениамин" написала отаке.
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Не, тут скорее разногласия в трактовке роли Шуберта
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Ті хто "некоторьіе" наполягають на легалізації(тобто ліцензоване володіння) та на справжньому нарізному вогнепальному короткостволі.
Я тобі на пальцях поясню-ти можен отримати посвідчення водія по закінченні водійських курсів,потім купити машину-і їздити.Це в межах закону.
А можеш десь вкрасти машину, і не маючи посвідчення водія їздити-це за межами закону.
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Ти взагалі знаєш смкільки в Україні власників зброї? Маю на увазі довгоствольної мисливської та спортивної.
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Таки точно треба заборонити автомобілі.
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Добре себе почуваю
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Народу України-ні.
І потім-хто тобі дав право висловлюватися подібним чином,щось вирішуючи за людей?
Право на володіння-це не обов"язок.Ніхто тобі насильно до рук не ввіпхне пістолета,чи всім тим міфичним персонажам,що їх так люблять хоплофоби.
Не хочеш-твое право не мати.
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Так и вижу, звонит кто то и говорит что у нас тут мужчина стреляет из чего то непонятного, из предмета похож на пистолет.
СТранно если бы сказали стреляет из предмета похожего на метлу.Источник:https://censor.net.ua/p449229
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Повно дитячих пистолетів,схожих на бойові-може він туди петарду засунув,і вона просто бахнула.
В лабораторії відстріляють,тоді буде точний вердикт.
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Лише пістолет робить чоловіка Чоловіком!
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