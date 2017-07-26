EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия, За рубежом
  3001  26
Все про:аэропорт (1264) Греция (485) самолет (2206) туризм (1051) авиасообщение (338)

 Более 200 украинцев вторые сутки не могут вылететь домой из аэропорта Греции. ФОТОрепортаж

Людям предоставили отель в обмен на паспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Павел Чекаленко. Он отметил, что рейс Ираклион-Киев авиакомпании "Роза ветров", что должен был лететь 25 июля, отменили из-за неисправности самолета.

"Более 200 человек, много детей - вторые сутки не могут улететь в Киев. На ночь возили всех в местные отели, в которых отбирали паспорта, взамен на ключ от номера. Покормили ужином. В 8:00 привезли опять в аэропорт. Никто ничего не говорит. Никто ничего не знает. Звонили в посольство Украины- толку никакого", - пишет мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания подняла в воздух истребитель в Румынии в ответ на появления российских бомбардировщиков над Черным морем

Более 200 украинцев вторые сутки не могут вылететь домой из аэропорта Греции 01

Также он сообщил, что сегодня всем пассажирам выдали посадочные билеты, датированные вчерашним числом - 25 июля.

Более 200 украинцев вторые сутки не могут вылететь домой из аэропорта Греции 02

Более 200 украинцев вторые сутки не могут вылететь домой из аэропорта Греции 03
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а в дьютифри все за баксы, кофеек - 4 бакса. С детьми - попадалово конкретное, не позавидуешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
botoks - компания должна поить и кормить...- обеспечить отель, а потом еще можно подать на возмещении ущерба... - Европейцы и Американцы так бы и сделали...(но там бы уже адвокаты и посольства суетились)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже всем давно дошло, что судов в Украине нет и что судебная реформа нужна. всем, кроме хозяев страны. прэзыдэнт мыру, по факту такой же пацанчик из 90-х как и беня, уже давно отчитался об успешном реформировании судебной системы. правда не уточнил для кого успешном.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бедненькие какие ))) Отдыхайте дальше или автобусом едьте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гы ))) Так Ираклеон же на Крите. Это ж остров )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Затем, что завидует, ибо не может себе позволить отдохнуть в Греции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это че, все выше шоколадные отписались?
в любой другой "нормальной" стране посольство за своих граждан бы уже жопу на 2е сутки авиакомпании рвало. только у нас холопы никому не нужны.

ПыС а за отбирание паспорта (пофиг по какой причине, пусть и взамен на ключ), ващето, жопу нужно рвать тому, кто такое распоряжение дал...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Роза ветров"-расейская конноавиакомпания,и как люди не боятся рисковать жизнями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну ти ще скажи що МАУ, чи Аэро(на той)Світ краще. Власники будь-яких авіаліній бабло лопатою гребуть, а на клієнтів їм начхати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це все роза вітрів...
Недавно через саміт G20 в Гамбурзі було відмінено купу рейсів у Німеччині. Друг летів із Франкфурта в Лондон Люфтганзою, рейс відмінили. Люфтганза видала талони на їжу, роздавала водичку і печеньки в аеропорту і дала 4-зірковий готель у Франкфурті з оплатою такі до нього. Деяким пасажирам взагалі повезло - вони отримали номер у готелі через дорогу від аеропорту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо та баб не видно....с отеками наверное кувыркаются...потому и не выпускают..Бо недобор на борту
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посольсто, или консульство Украины это такое гавно. Звонишь туда, и понимаешь что ты снова в Украине. Зачем они нужны? Чтобы ' первым лицам " показать где можно отдохнуть в данной стране?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это точно - уважения ноль как при совке...
а всё потому что олигархи правят по-прежнему Украиной..
парашанко - яркий пример тому ...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияБолее 200 украинцев вторые сутки не могут вылететь домой из аэропорта Греции. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти