 Более 200 украинцев вторые сутки не могут вылететь домой из аэропорта Греции. ФОТОрепортаж

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Как передает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Павел Чекаленко. Он отметил, что рейс Ираклион-Киев авиакомпании "Роза ветров", что должен был лететь 25 июля, отменили из-за неисправности самолета."Более 200 человек, много детей - вторые сутки не могут улететь в Киев. На ночь возили всех в местные отели, в которых отбирали паспорта, взамен на ключ от номера. Покормили ужином. В 8:00 привезли опять в аэропорт. Никто ничего не говорит. Никто ничего не знает. Звонили в посольство Украины- толку никакого", - пишет мужчина.

Также он сообщил, что сегодня всем пассажирам выдали посадочные билеты, датированные вчерашним числом - 25 июля.