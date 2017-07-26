 Более 200 украинцев вторые сутки не могут вылететь домой из аэропорта Греции. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Павел Чекаленко. Он отметил, что рейс Ираклион-Киев авиакомпании "Роза ветров", что должен был лететь 25 июля, отменили из-за неисправности самолета.
"Более 200 человек, много детей - вторые сутки не могут улететь в Киев. На ночь возили всех в местные отели, в которых отбирали паспорта, взамен на ключ от номера. Покормили ужином. В 8:00 привезли опять в аэропорт. Никто ничего не говорит. Никто ничего не знает. Звонили в посольство Украины- толку никакого", - пишет мужчина.
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в любой другой "нормальной" стране посольство за своих граждан бы уже жопу на 2е сутки авиакомпании рвало. только у нас холопы никому не нужны.
ПыС а за отбирание паспорта (пофиг по какой причине, пусть и взамен на ключ), ващето, жопу нужно рвать тому, кто такое распоряжение дал...
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Недавно через саміт G20 в Гамбурзі було відмінено купу рейсів у Німеччині. Друг летів із Франкфурта в Лондон Люфтганзою, рейс відмінили. Люфтганза видала талони на їжу, роздавала водичку і печеньки в аеропорту і дала 4-зірковий готель у Франкфурті з оплатою такі до нього. Деяким пасажирам взагалі повезло - вони отримали номер у готелі через дорогу від аеропорту.
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а всё потому что олигархи правят по-прежнему Украиной..
парашанко - яркий пример тому ...
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