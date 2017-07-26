 С 1 августа Контрактовую площадь в Киеве сделают полностью пешеходной.КАРТА

С 1 августа часть Контрактовой площади и улицы Сагайдачного станут полностью пешеходными в качестве эксперимента. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Хмарочос ".
На участке перед Киево-Могилянской Академией уберут парковку и сделают его доступным для пешеходов. Для автомобилей отделят автомобильный проезд с улицы Ильинской к улице Сковороды, а также небольшое место для парковки. Кроме того, сделают специальный заезд для сотрудников Нацбанка, офис которого находится на Контрактовой площади и является режимным объектом.
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Повернеш артерію місту )))))
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давай своє повне ПІП щоб я знав свого Героя-Повертача Артерій !!! ))
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Так я і думав, по клаві ти лупити мастак! Мітинг тоді організуй, для початку!
А хуйла в зеркалі побачиш, якщо ти не знаєш хто Хуйло такий )
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Может лучше Крещатик?
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Даже с этой парковкой, достаточно большой, между прочим, на всех прилегающих улицах машину поставить было невозможно.
Сейчас там будет вообще автомобильный адок.
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це проблема всих великих міст
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