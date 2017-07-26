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 Киевские новости
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Все про:авто (4465) Киев (17705) пешеход (128)

 С 1 августа Контрактовую площадь в Киеве сделают полностью пешеходной.КАРТА

Эксперимент продлится до сентября.

С 1 августа часть Контрактовой площади и улицы Сагайдачного станут полностью пешеходными в качестве эксперимента. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Хмарочос ".

На участке перед Киево-Могилянской Академией уберут парковку и сделают его доступным для пешеходов. Для автомобилей отделят автомобильный проезд с улицы Ильинской к улице Сковороды, а также небольшое место для парковки. Кроме того, сделают специальный заезд для сотрудников Нацбанка, офис которого находится на Контрактовой площади и является режимным объектом.

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С 1 августа Контрактовую площадь в Киеве сделают полностью пешеходной 01

Парковку обустроят на участке перед супермаркетом "Сильпо" от улицы Покровской до улицы Сагайдачного. А отрезок Сагайдачного от Контрактовой площади до перекрестка с улицей Андреевской также сделают пешеходным, разместив на перекрестках преграды для автомобилей. В результате, вместе с территорией двух скверов, Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного превратятся в единую пешеходную зону. Объехать ее можно будет по улицам Покровской (в сторону Почтовой площади) и Братской (в сторону Верхнего и Нижнего Валов).
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Дебилы. И так подол все время стоит в пробках, так они еще перерезают главную "артерию" подола. кличко "лучший", голосуйте за кличко дальше.
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За тебе голосуватимем, балотуйся
Повернеш артерію місту )))))
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Сейчас соберусь, смотаюсь к фирташу, в Австрию, договорюсь чтобы меня назначил мером Киева, а ты проголосуешь. Хорошо?
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так звісно ж ! хоть і до Хуйла )))
давай своє повне ПІП щоб я знав свого Героя-Повертача Артерій !!! ))
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ясно
Так я і думав, по клаві ти лупити мастак! Мітинг тоді організуй, для початку!
А хуйла в зеркалі побачиш, якщо ти не знаєш хто Хуйло такий )
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ну якщо ти Олігофрен, то так і скажи. Я б тебе не мучив )))
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кличко к фирташу вместе с парашанко ездил... накануне выборов в 2014-м... какой он после этого "лучший" - гнида...
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а ёвный младший братуха - кум шуфрича вместе с жинкою медведчука... тоже "лучший".... - гниды продажние...
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Если в скобках, то да. Самое то, для однотуровых недоумков.
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И за что такая честь Контрактовой?
Может лучше Крещатик?
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Лучше ул. Грушевского, Шелковичную, Лютеранскую.
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Вы правы, на этих улицах народ редко встретишь, в основном слуги народа "гуляют" и в основном на "мерседесах", "ренджроверах", "лексусах", "поршах" и т.д.
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Жесткач, если уберут там парковку, то в том раене, считай, парковаться уже негде.
Даже с этой парковкой, достаточно большой, между прочим, на всех прилегающих улицах машину поставить было невозможно.
Сейчас там будет вообще автомобильный адок.
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С головой совсем плохо у них. Как теперь ездить по Подолу? Там и так всегда пробки.(
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...сделают специальный заезд для сотрудников Нацбанка, офис которого находится на Контрактовой площади, им тоже на вилисапете?
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Любиш кататися на автомобілі, люби і в заторі стояти))
це проблема всих великих міст
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Лучше бы сделали пешеходной Парковую аллею, от Аскольдовой могилы до Грушевского, да убрали бы вертолётную площадку.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиС 1 августа Контрактовую площадь в Киеве сделают полностью пешеходной.КАРТА
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