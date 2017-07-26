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Все про:почетное_звание (20) Кобзон (293) Славянск (2599)

 Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска. ДОКУМЕНТ

Причины отмены решения о присвоении Кобзону звания почетного гражданина Славянска не указываются.

Российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области, сообщает Цензор.НЕТ. Такое решение было принято во время сессии городского совета 26 июля. "За" проголосовали 23 депутата, двое не участвовали в голосовании, передают "Новости Донбасса".

В пояснительной записке говорится, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций. Кобзон носит это звание с 1999 года. Читайте также Скандал вокруг "паспорта ДНР": Кобзон запутался, есть ли у него "документ" боевиков (фото) Отменить присвоение почетного гражданина Кобзону впервые было предложено после освобождения города от незаконных вооруженных формирований "ДНР" летом 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест экс-мэра Славянска Штепы на 2 месяца, - прокуратура

В 2015 году депутаты Славянска отказались рассматривать этот вопрос. В марте 2017 года специально созданная комиссия направила ряд документов в прокуратуру и СБУ для получения рекомендаций о звании Кобзона. Как заявляют в городском совете Славянска, решение лишить Кобзона звания члены комиссии приняли единогласно.

В проекте решения городского совета и пояснительной записке комиссии не указываются причины отмены решения о присвоении Кобзону звания почетного гражданина Славянска.


Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска 01
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Это как? Объясни пожалуйста а то я в ПТУ не учился сам не разберусь.
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- Возьмите меня! - вопил Паниковский из последних сил, - Я хороший.(с)
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А все потому что парик не постирал, завонял весь Донбасс.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКобзона лишили звания почетного гражданина Славянска. ДОКУМЕНТ
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