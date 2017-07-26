 Одесские спасатели получили катер, способный работать в 6-балльный шторм. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обладминистрацию, начальник областного управления ГСЧС Виктор Федорчак отметил, что аналогов такого судна в Украине нет. "Катер предназначен для аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ. Самая главная особенность этого судна в том, что оно способно выполнять свою работу в условиях 6-балльного шторма", - сказал он.
В свою очередь, глава ОГА Максим Степанов добавил, что Одесская область могла бы избежать многих трагедий, если бы имела такое плавсредство раньше. "23 октября 2015 года во время шторма потерпел крушение катер "Иволга" в Днестровском лимане. Погибли 17 человек. В мае 2016 года в Затоке во время купания в штормовую погоду погибли 4 человека: двое взрослых и двое детей. Этого можно было бы избежать. Но наши спасатели просто не имели для этого необходимой техники", - сказал он.
Экипаж плавсредства состоит из 5 человек, в том числе 3 водолазов. Максимальная скорость - 38 узлов. Грузоподъемность - 1 тонна.
Судно будет базироваться в Одессе, но работать по всей области.
(Фото Одесской ОГА)
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