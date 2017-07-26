EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Общество
  851  7
Все про:корабль (908) Одесса (5766) Одесская область (1614) ГСЧС (1222)

 Одесские спасатели получили катер, способный работать в 6-балльный шторм. ФОТО

Сотрудникам Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области передан оперативно-спасательный катер типа "река-море".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обладминистрацию, начальник областного управления ГСЧС Виктор Федорчак отметил, что аналогов такого судна в Украине нет. "Катер предназначен для аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ. Самая главная особенность этого судна в том, что оно способно выполнять свою работу в условиях 6-балльного шторма", - сказал он.

В свою очередь, глава ОГА Максим Степанов добавил, что Одесская область могла бы избежать многих трагедий, если бы имела такое плавсредство раньше. "23 октября 2015 года во время шторма потерпел крушение катер "Иволга" в Днестровском лимане. Погибли 17 человек. В мае 2016 года в Затоке во время купания в штормовую погоду погибли 4 человека: двое взрослых и двое детей. Этого можно было бы избежать. Но наши спасатели просто не имели для этого необходимой техники", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов

Экипаж плавсредства состоит из 5 человек, в том числе 3 водолазов. Максимальная скорость - 38 узлов. Грузоподъемность - 1 тонна.

Судно будет базироваться в Одессе, но работать по всей области.


Одесские спасатели получили катер, способный работать в 6-балльный шторм 01

(Фото Одесской ОГА)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
амфибия видать, при шторме под воду и все пофиг..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтобы не рассказывали свидетели ботоксно-силиконового инвалида в белом, а Украина постепенно меняется и будущего у плешивой, престарелой бабушки в политике украины нет!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Модератор не спи, давай новость о полезных санкциях для Раисии!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоОдесские спасатели получили катер, способный работать в 6-балльный шторм. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти