 "Стоять, мусора!": пьяный депутат Яремчанского горсовета крыл матом патрульных, бегал по дороге и пытался ударить прохожего. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию, на улице Гаркуши экипаж обратил внимание на мужчину, который нарушал общественный порядок. С криком "Стоять, мусора!" тот подбежал к автомобилю патрульных. Употребляя нецензурную брань и оскорбления в адрес полицейских, мужчина бегал по дороге. На требование прекратить правонарушения он не реагировал и вел себя вызывающе. Когда нарушитель попытался ударить прохожего, он был задержан.
Задержанным оказался 29-летний житель Яремче, депутат местного совета и, по его словам, участник боевых действий. Патрульные доставили его в медучреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а затем - в городской отдел полиции.
Во время общения задержанный пел повстанческие песни, употреблял нецензурную брань, подавал свои предложения по улучшению работы патрульной полиции и заявил о похищении народным депутатом депутата Ивано-Франковского областного совета.
На нарушителя патрульные составили протоколы по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде).
(Фото патрульной полиции Ивано-Франковска)
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