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 Происшествия, Общество
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Все про:депутат (2998) Ивано-Франковск (602) пьянство (791) патрульная полиция (1358)

 "Стоять, мусора!": пьяный депутат Яремчанского горсовета крыл матом патрульных, бегал по дороге и пытался ударить прохожего. ФОТО

В Ивано-Франковске задержан депутат Яремчанского городского совета, который устроил дебош на улице в пьяном виде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию, на улице Гаркуши экипаж обратил внимание на мужчину, который нарушал общественный порядок. С криком "Стоять, мусора!" тот подбежал к автомобилю патрульных. Употребляя нецензурную брань и оскорбления в адрес полицейских, мужчина бегал по дороге. На требование прекратить правонарушения он не реагировал и вел себя вызывающе. Когда нарушитель попытался ударить прохожего, он был задержан.

Задержанным оказался 29-летний житель Яремче, депутат местного совета и, по его словам, участник боевых действий. Патрульные доставили его в медучреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а затем - в городской отдел полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель фракции Радикальной партии в Полтавском облсовете Рогов попался пьяным за рулем, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

Во время общения задержанный пел повстанческие песни, употреблял нецензурную брань, подавал свои предложения по улучшению работы патрульной полиции и заявил о похищении народным депутатом депутата Ивано-Франковского областного совета.

На нарушителя патрульные составили протоколы по ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство) и ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде).


Стоять, мусора!: пьяный депутат Яремчанского горсовета крыл матом патрульных, бегал по дороге и пытался ударить прохожего 01

(Фото патрульной полиции Ивано-Франковска)
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крыл матом патрульных, бегал по дороге и пытался ударить прохожего... пля, натуральный избранник народа. Как там было? Он вышел родом из народа, он вышел и упал на снег?
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Если депутат дебоширил,должен сидеть 15 суток в тюрьме и заплатить штраф,кроме того он должен сдать мандат депутата по справедливости.Кому нужен пьяный депутат с белой горячкой?Что наши законы об этом говорят? Они ведь писаны такими же "депутатами".
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Белка-белка-белка-белка-белка-белка-белка-белка-белка
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Значит это мелкое админнарушение? А голые сиськи у нас хулиганство с возможным реальным сроком в несколько лет. Отлично!
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Та не понравились Пете сиськи. Человек он взрослый, на роду повидал многое... К чему возмущение?
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"И даже Энгельса.... Энгельса!!! приказал своей социал прислужнице сжечь в печке..."
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Сорванец этакий....та,ладно,он же дупутат,им можно
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Стоять, мусора!": пьяный депутат Яремчанского горсовета крыл матом патрульных, бегал по дороге и пытался ударить прохожего. ФОТО
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