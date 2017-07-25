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Все про:НАБУ (1858) Борисполь (503) ГПУ (8790)

 НАБУ задержало в аэропорту "Борисполь" экс-следователя ГПУ Суса

НАБУ сообщило о задержании бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ.

В тексте отмечается: " 25 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

Гражданин задержан на территории международного аэропорта Борисполь по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ( "Декларирование недостоверной информации ") Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".

По информации Цензор.НЕТ, это Дмитрий Сус. 25 июля он опубликовал в Фейсбуке фото из "Борисполя".


НАБУ задержало в аэропорту Борисполь экс-следователя ГПУ Суса 01

Как известно, Дмитрий Сус фигурирует в ряде уголовных производств, которые расследуются НАБУ. Речь идет о злоупотреблении полномочиями сотрудниками ГПУ, незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества.

13 апреля Генпрокурор Юрий Луценко уволил Суса с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ.

Сус работал в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который называли "департаментом Кононенко-Грановского" (депутаты от БПП Игорь Кононенко и Александр Грановский), которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".

В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.


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13 апреля Генпрокурор Юрий Луценко уволил Суса с должности

Источник: https://censor.net.ua/p449164
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одного гомнюка уволил и тут же взял на работу другого гомнюка(кулик) с таким же "букетом"...
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ну ты ж не пришел устраиваться на его место
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в смысле, что на этой должности кто-то таки должен работать,
а самый достойный из всех, то есть, ты, не написал завления
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"на этой должности кто-то таки должен работать"..."конкурс" проходят исключительно проходимцы и подонки, у которых с годами жены и детишки становятся долларовыми миллионерами...украинский "парадокс"?? не...ГРАБЛИ!
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ті подавал документі на конкурс и тебя скосили ?
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Вот за это спасибо. Доведите до приговора хоть кого--нибудь.
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не будет этого... никогда, при этих чинушах!
они как в песне БУТУСОВА "Связанные одной цепью..."
и именно поэтому мы смотрим "Рыбалку на Дискавери": поймали, показали, (подоили), отпустили!!!
Иногда Югик показывает только удочки, как со снятием неприкосновенности с депутатов!
ведь реально им кроме этой хрени можно много чего пришить!!! и многим!!! но, УВЫ!
сич власть не лучше папередников!
и в этом наше общее ГОРЕ!!!!!
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С приходом в ГПУ Юрия Луценко, пообещавшего ликвидировать особый статус VIP-департамента Кононенко-Грановского, Сус вовсе не исчез с радаров. Наоборот, 7 июня 2016 года он в числе первых надзорников был переназначен в не утратившее свою специфику «автономное» подразделение ГПУ -был назначен заместителем начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальником управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики.
Имя Дмитрия Суса прогремело в недавно нашумевшей истории противостояния ГПУ и НАБУ. Помимо крупного скандала между ведомствами, Сус отличился в увеселительной истории с организацией маски-шоу в Киевском Свято-Кирилловском мужском монастыре.
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Ну и зачем ты это фото выкладывал, дурень?

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