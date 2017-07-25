 НАБУ задержало в аэропорту "Борисполь" бывшего следователя ГПУ Суса

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ.
В тексте отмечается: " 25 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.
Гражданин задержан на территории международного аэропорта Борисполь по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") и ст.366-1 ( "Декларирование недостоверной информации ") Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
По фактам возможных преступных действий задержанного детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в разных уголовных процессах, начиная с апреля 2016 года".
По информации Цензор.НЕТ, это Дмитрий Сус. 25 июля он опубликовал в Фейсбуке фото из "Борисполя".
Как известно, Дмитрий Сус фигурирует в ряде уголовных производств, которые расследуются НАБУ. Речь идет о злоупотреблении полномочиями сотрудниками ГПУ, незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества.
13 апреля Генпрокурор Юрий Луценко уволил Суса с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ.
Сус работал в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, который называли "департаментом Кононенко-Грановского" (депутаты от БПП Игорь Кононенко и Александр Грановский), которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.
Ранее Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
В августе 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о попытке проведения обыска в здании НАБУ прибывшими следователями Генпрокуратуры. Группу следователей ГПУ возглавлял Дмитрий Сус. Согласно постановлению суда, основанием для обыска стало дело от 22 апреля 2016 года "по факту незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов одного из уголовных производств".
В июне 2015 года Сус также проводил обыск в кабинете главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко. После этого Чернушенко сбежал и сейчас находиться за границей.
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В аэропорту "Борисполь" задержан наемник, прилетевший из Баку, - Госпогранслужба(32)
"Мы хотим, чтобы гражданин Украины получил нормальный лоукост-сервис", - гендиректор "Борисполя"(41)
Омелян: При отсутствии загрузки "Борисполя" и "Киева" создание базы для лоукостеров в Гостомеле неуместно(36)
"Я настроен очень оптимистично. Мы обязательно увидим Ryanair в ближайшем будущем", - глава аэропорта "Борисполь" Рябикин(25)
Внутри провластного лагеря все четче виден конфликт между Банковой и Гройсманом(0)
"Очень верится что закон возьмёт верх над истерией и популизмом," - председатель набсовета МАУ Майберг о ситуации с Ryanair(54)
В бориспольской многоэтажке прогремел взрыв(46)
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Источник: https://censor.net.ua/p449164
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мпам?
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они как в песне БУТУСОВА "Связанные одной цепью..."
и именно поэтому мы смотрим "Рыбалку на Дискавери": поймали, показали, (подоили), отпустили!!!
Иногда Югик показывает только удочки, как со снятием неприкосновенности с депутатов!
ведь реально им кроме этой хрени можно много чего пришить!!! и многим!!! но, УВЫ!
сич власть не лучше папередников!
и в этом наше общее ГОРЕ!!!!!
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Имя Дмитрия Суса прогремело в недавно нашумевшей истории противостояния ГПУ и НАБУ. Помимо крупного скандала между ведомствами, Сус отличился в увеселительной истории с организацией маски-шоу в Киевском Свято-Кирилловском мужском монастыре.
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Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку
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