 Из Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
По словам врачей, у военнослужащих преимущественно осколочные и минно-взрывные ранения. Пострадали они в "горячих точках" АТО - у Красногоровки и Трехизбенки. Экстренную помощь им оказали медики Днепра.
фото из Фейсбук Андрея Танцюры
Сейчас бойцов транспортировали в Одесский военный госпиталь на плановые операции и реабилитацию. Волонтеры, что встречали раненых, объявили о сборе денег для приобретения специализированных медицинских приборов.
"Есть переломы - ног, рук, плеча. Поэтому нужна будет помощь в закупке специальных титановых пластин и стержня для отделения травматологии, для операций", - рассказал одесский волонтер Андрей Танцюра.
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Мои друзья - оба воевавшие - спорят на ящик виски какая будет битва: большая или маленькая?.. Вторгнется ли российская армия в открытую, или будет гнать впереди пушечное мясо коллаборантов, поддерживая их артиллерийским огнём?.. Рискнёт ли применить боевую авиацию, или ограничится ракетными ударами по нашим тылам?.. Попрёт через Беларусь, разрежет фронт в районе Славянска, или двинет танковые колонны со стороны Новоазовска?..Одно бесспорно: тех, кто убаюкивает украинскую нацию "мирными планами", кто разоружает общественное сознание пораженческой пропагандой, кто не мобилизует народ на войну с агрессором, история осудит как предателей. И, может быть, не только история.
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а Бійцям- Видужуйте скорше ! ДОВГИХ ВАМ ЛІТ ДРУЗІ !!!!!!
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Здоров'я та сил пораненим...Нехай Господь оберігає.
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Почему нет реквизитов?
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