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 Фоторепортаж, Здоровье
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 Из Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

14 раненых бойцов АТО, двое из которых в тяжелом состоянии, доставлены самолетом из Днепра в Одессу во вторник, 25 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

По словам врачей, у военнослужащих преимущественно осколочные и минно-взрывные ранения. Пострадали они в "горячих точках" АТО - у Красногоровки и Трехизбенки. Экстренную помощь им оказали медики Днепра.

Из Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

Из Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии 02
Из Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии 03
Из Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии 04
фото из Фейсбук Андрея Танцюры

Сейчас бойцов транспортировали в Одесский военный госпиталь на плановые операции и реабилитацию. Волонтеры, что встречали раненых, объявили о сборе денег для приобретения специализированных медицинских приборов.

Также читайте: Пятеро раненых военнослужащих доставлены самолетом из Харькова в Киевский военный госпиталь

"Есть переломы - ног, рук, плеча. Поэтому нужна будет помощь в закупке специальных титановых пластин и стержня для отделения травматологии, для операций", - рассказал одесский волонтер Андрей Танцюра.
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Юрий Касьянов20 год. ·
Мои друзья - оба воевавшие - спорят на ящик виски какая будет битва: большая или маленькая?.. Вторгнется ли российская армия в открытую, или будет гнать впереди пушечное мясо коллаборантов, поддерживая их артиллерийским огнём?.. Рискнёт ли применить боевую авиацию, или ограничится ракетными ударами по нашим тылам?.. Попрёт через Беларусь, разрежет фронт в районе Славянска, или двинет танковые колонны со стороны Новоазовска?..Одно бесспорно: тех, кто убаюкивает украинскую нацию "мирными планами", кто разоружает общественное сознание пораженческой пропагандой, кто не мобилизует народ на войну с агрессором, история осудит как предателей. И, может быть, не только история.
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Микола Колесник додав 2 нові світлини.Вчора о 12:21 · "Гелетей Іловайський"! Це взагалі більш комічна особистість, але комізм санфаянсової посмішки дуже дорого обійшовся. Досі не з'ясовано чим він займався на посаді міністра оборони окрім того що зубами пускав сонячних зайчиків, писав закритою ковпачком ручкою, та тягнув либу на славетному параді 24.08.2014 році в Київі на День Незалежності. А ще анонсував парад Перемоги в Севастополі. Як можна було довірити Українське військо в період Іловайських подій людині, яка "проєпала цицькову терористку" в адміністрації президента?! Мабудь він досить не розуміє своєї відповідальності за тисячі життів, за ... маючи в роті зубів вартістю з добре отремонтований БМП, взагалі можна не думати. Дуже далеке від війни створіння! Обов'язково буде далі!
Из Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 6628
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Микола Колесник23 липня о 18:37 · З фото ласкаво посміхається генерал - лейтенант Петро Литвин. "Герой Іловайська". Покинув поле бою, покинув сектор "Д", яким командував. Втік поспішаючи на парад 2014 року, ну як не на парад то точно на фуршет після параду. Бригади та частини, що були під його командуванням, розстрілювали в притул, в шматки. В цей час він вже прогулювався Хрещатиком, та сумував на особистій дачі. От тільки засуджують сотні бійців та офіцерів, його підлеглих, які втратили керування, яких палили живцем. Цікаво, яку посаду він зараз займає, чи в якомусь стратегічному резерві знаходиться. До 4.08.2014 40 БТрО підпорядковувався керівництву сектору "Д", а потім наказом за підписом генерал - майора Назарова, був переданий під командування сектору "Б". Орігінал шифрограми з бойовим наказом, я особисто передав старшому слідчому Головної Військової Прокуратури Ма.....ку, під протокол допиту. Далі буде, "героїв" треба знати в обличчя!Из Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 1311
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Вот и результат очередного перемирия. Одужуйте!!!
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Это перемирие уже не одну тысячу наших бойцов угробило и конца не видно,Пэдро не собирается выгонять агрессора из Украины,обещал за 2 недели,на этом обещании заскочил в кресло и все,пипец.
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Консула агеевым? Пусть мамашки посмотрят, что творят их сыночки дефективные.
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ну так як деякі ДЕБІЛОЇДИ обзивають мене і агентом фсб і рештою поганих слів-доповідаю - і вам довгих років!
а Бійцям- Видужуйте скорше ! ДОВГИХ ВАМ ЛІТ ДРУЗІ !!!!!!
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Ну главное петин сынуля в Лондоне а остальное ерунда ...
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Инфоговнеры постоянно визжат про "пацановпалажить" а, это что по вашему?
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в конче заспи не стреляют из минометов .шоколадным на все пох .сезон отпусков .
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Шкода хлопців, що без відповідної зброї стоять там на передовій. Тому, що якби була відповідна реакція на сепаратистські обстріли з боку нашої артилерії - їхне нахабство наступного разу було куди б меншим. Але ж ми дотримуємося "Мінська" - і це взагалі АБСОЛЮТНИЙ НОНСЕНС у світовійц практиці дотримуватися угоди тоді, коли інша сторона не дотримувалася її жодної секунди. Та й будь-яка угода вважається нечинною в разі її порушення іншою стороною. Чи щось не так в цьому твердженні?
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Йде війна,втрати,поранення нажаль неминучі...
Здоров'я та сил пораненим...Нехай Господь оберігає.
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Волонтеры, что встречали раненых, объявили о сборе денег для приобретения специализированных медицинских приборов.

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Почему нет реквизитов?
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Турчинов ведь покрасовался в камуфляже, образцы вооружения показал? Он всегда вылазит после гибели бойцов.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИз Днепра в Одессу самолетом доставлены 14 раненых бойцов АТО, двое в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
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