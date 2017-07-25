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 СБУ задержала в Одессе пропагандистов "русского мира", координируемых из России. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли в Одессе деятельность пропагандистской группы антиукраинской направленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, участники этой тщательно законспирированной группы дают показания по координации антиукраинской деятельности с территории РФ.

Злоумышленники финансировались российскими спецслужбами через гражданина Украины Антона Давидченко, лидера ОО "Народная дружина" и "Молодежное единство", координатора движения "Народная альтернатива". Он был замечен в Москве и на оккупированной территории Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила 10 пропагандистских ресурсов РФ, зарегистрированных на украденный паспорт украинца. ВИДЕО

Злоумышленники наполняли и корректировали контент нескольких подконтрольных Давидченко Интернет-ресурсов, которые открыто пропагандируют антиукраинскую идеологию. Обнаруженная переписка участников группы с Давидченко свидетельствует, что российские спецслужбы применяют четкий алгоритм раскрутки подконтрольных Интернет-сайтов в украинском медиа-пространстве. Согласно инструкциям, на начальном этапе они якобы придерживаются проукраинской позиции, но постепенно переходят к пропаганде сепаратистов и "русского мира".


СБУ задержала в Одессе пропагандистов русского мира, координируемых из России 01

(Фото СБУ)
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Для этого нужна политическая воля . А у кого в Украине она имеется
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.....а начинали как и ВСЕ, на Цензор.нет......теперь нюхать парашу годика на 3.....
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Цензор.НЕТФотоОбществоСБУ задержала в Одессе пропагандистов "русского мира", координируемых из России. ФОТО
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