 Немецкий активист Вендлинг уже много месяцев пикетирует посольство РФ в Берлине с требованием освободить Сущенко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Традиционная уже акция состоялась не в четверг, как всегда, а во вторник. Ее организатор немецкий активист Рональд Вендлинг устраивает пикеты перед Посольством Российской Федерации в Берлине уже много месяцев. Он выступает за освобождение всех украинских политзаключенных в России.
Всего Вендлинг находился с плакатами и украинскими и крымско-татарскими флагами перед российской дипмиссией в столице Германии около 580 часов, организовав более 150 акций.
Поддержать его приходят как немцы, так и друзья из других стран, а также украинцы.
Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня, а позже до 30 сентября. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.
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