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 В Киеве коммунальщики за взятки распределяли места торговли в парке "Гидропарк". ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции, следствия и городской прокуратуры совместно с управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) разоблачили коммунальщиков, которые за взятки распределяли места под размещение предпринимателями на территории парка "Гидропарк" торговых объектов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

В частности, по ее словам, должностное лицо коммунального предприятия "Плесо" требовал от директора компании 20 тысяч гривен за не препятствование работе на территории парка двух передвижных торговых точек.

"Злоумышленник был задержан "на горячем" при получении последней части взятки в размере 10 тысяч гривен. В настоящее время в служебном кабинете задержанного проводится обыск. Устанавливаются другие факты "решения" аналогичных вопросов", - рассказала Калиновская.

Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

В Киеве коммунальщики за взятки распределяли места торговли в парке Гидропарк 01В Киеве коммунальщики за взятки распределяли места торговли в парке Гидропарк 02В Киеве коммунальщики за взятки распределяли места торговли в парке Гидропарк 03В Киеве коммунальщики за взятки распределяли места торговли в парке Гидропарк 04В Киеве коммунальщики за взятки распределяли места торговли в парке Гидропарк 05

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Писец, одни коммуналщики своевременно подметают улицы, а другие "коммунальщики" стригут бабло. Нет ничего проще, как сделать так - тех "коммунальщиков" кто продовал "места", надо поставить на место, тех кто метет улицы либо поставить подметать зону. В чем проблемы?
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А в аэропорту Борисполь. Тоже за взятки. Распределяют места торговли. И тишина.
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Даже родится и умереть, дай в кишеню...лучше б в пыку конечно...но сабакяны заругают
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве коммунальщики за взятки распределяли места торговли в парке "Гидропарк". ФОТОрепортаж
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