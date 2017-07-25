 В Киеве коммунальщики за взятки распределяли места торговли в парке "Гидропарк". ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
В частности, по ее словам, должностное лицо коммунального предприятия "Плесо" требовал от директора компании 20 тысяч гривен за не препятствование работе на территории парка двух передвижных торговых точек.
"Злоумышленник был задержан "на горячем" при получении последней части взятки в размере 10 тысяч гривен. В настоящее время в служебном кабинете задержанного проводится обыск. Устанавливаются другие факты "решения" аналогичных вопросов", - рассказала Калиновская.
Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.
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