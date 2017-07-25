EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия, Фоторепортаж
  290  2
Все про:завод (329) Львов (3620) пожар (3382) ГСЧС (1220)

 ГСЧС ликвидировала пожар на территории "Львовского инструментального завода". ФОТОрепортаж

Во Львове возник пожар на территории ПАО "Львовский инструментальный завод".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"25 июля в 15:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на крыше недействующего здания на территории предприятия во Львове на ул. Замарстыновская, 170. По повышенному номеру вызова на ликвидацию пожара прибыло 10 единиц пожарно-спасательной техники и 45 спасателей", - говорится в сообщении.

ГСЧС ликвидировала пожар на территории Львовского инструментального завода 01
ГСЧС ликвидировала пожар на территории Львовского инструментального завода 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ресторан "Хуторок" сгорел в Одессе. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

ГСЧС ликвидировала пожар на территории Львовского инструментального завода 03

Пожар локализовали 15:59 и ликвидировали в 16:10. Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 300 кв.м.

ГСЧС ликвидировала пожар на территории Львовского инструментального завода 04ГСЧС ликвидировала пожар на территории Львовского инструментального завода 05

Смотрите: Ночью в Луцке произошел пожар в гостинице: есть пострадавшие, возможен поджог. ФОТОрепортаж

В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А де завод? Чому там досі не виробляють зброю для армії, снаряди, патрони, міни?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это ЗАВОД или промзона? Отдайте в слепой траст и выпекайте коржи для тортов. А, не так: Петро мне друг, но Садовый дороже.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГСЧС ликвидировала пожар на территории "Львовского инструментального завода". ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти