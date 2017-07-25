 ГСЧС ликвидировала пожар на территории "Львовского инструментального завода". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"25 июля в 15:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на крыше недействующего здания на территории предприятия во Львове на ул. Замарстыновская, 170. По повышенному номеру вызова на ликвидацию пожара прибыло 10 единиц пожарно-спасательной техники и 45 спасателей", - говорится в сообщении.
Пожар локализовали 15:59 и ликвидировали в 16:10. Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 300 кв.м.
В результате происшествия никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.
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