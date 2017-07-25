 СБУ разоблачила организатора псевдопротеста "болгар" в Запорожской и Одесской областях. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, заказчиком был координатор антиукраинских мероприятий Сергей Хижняк. Он является одним из бывших руководителей общественной организации "Молодые регионы" и скрывается на территории РФ.
Нанятые для участия в провокации 30 граждан должны были создать картинку для российских СМИ, перекрывая автомагистраль с болгарскими флагами и плакатами пропагандистского содержания. Во время псевдопротеста сотрудники спецслужбы не зафиксировали участия настоящих представителей национальных меньшинств.
(Фото СБУ)
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таких?
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Хотя, у таких выродков, папы с мамой, скорей всего никогда и не было. Их воспитал великий Сталин.
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https://www.youtube.com/watch?v=Vo2qIE_Ue4U
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не удивлюсь, если протест был реален, а сбу нам на уши макароны вешает...
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