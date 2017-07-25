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Все про:Болгария (318) пропаганда (2153) СБУ (14642) фейк (84)

 СБУ разоблачила организатора псевдопротеста "болгар" в Запорожской и Одесской областях. ФОТО

В Запорожской и Одесской областях правоохранители пресекли попытку организовать акции протеста якобы этнических болгар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, заказчиком был координатор антиукраинских мероприятий Сергей Хижняк. Он является одним из бывших руководителей общественной организации "Молодые регионы" и скрывается на территории РФ.

Нанятые для участия в провокации 30 граждан должны были создать картинку для российских СМИ, перекрывая автомагистраль с болгарскими флагами и плакатами пропагандистского содержания. Во время псевдопротеста сотрудники спецслужбы не зафиксировали участия настоящих представителей национальных меньшинств.

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СБУ разоблачила организатора псевдопротеста болгар в Запорожской и Одесской областях 01

(Фото СБУ)
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Скоро парашніки і папуасів підключать...
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и находится же быдло... готовы папу с мамой продать, лишь бы услужить вяликой Раиссе.
Хотя, у таких выродков, папы с мамой, скорей всего никогда и не было. Их воспитал великий Сталин.
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відправити їх всіх в ПСЕВДОБОЛГАРІЮ (буцегарню звісно)
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Вместо того,чтобы ворьё за жопу брать ,уничтожать всяких плотницких и захарченко СБУ выполняет свою обычную работу - охраняет власть жуликов и воров от народа Украины а любые протесты при этом естественно будут организованы кремлём ,это всё старо,как мир !!!.
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Рашка никак не вкурит что Украина это не "федерация" с кучей этносов и автономий, уже чего только они выдумывают) скоро бунт цыган какой нибудь выдумают)
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ваще болгары те еще прокацапские ватники.
не удивлюсь, если протест был реален, а сбу нам на уши макароны вешает...
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А то, что "руководитель болгар", Хижняк, пока не "запахло жареным", жил постоянно в Харькове, ничего не значит? А то, что он же, ранее, организовывал "пропольские" выступления "псевдополяков" с паспортами жителей Харьковской области, которые не могли ответить на простой вопрос: "Пан мувить по-польскему?"
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Нужно ввести наказание за мелкие проступки в форме ударов палкой. По попе. Сажать и штрафовать нет смысла. И 30ти клиентам было бы очень полезно и обществу в целом.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСБУ разоблачила организатора псевдопротеста "болгар" в Запорожской и Одесской областях. ФОТО
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