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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN. ФОТОрепортаж

25 июля в Одессе украинские и британские военные моряки провели совместные занятия на борту эсминца Королевских ВМС Великобритании DUNCAN.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Напомним, что корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) эсминец DUNCAN и фрегат ВМС Турции YILDIRИM с 24 до 27 июля находятся в порту Одессы с визитом в Украине. Совместные с военнослужащими украинских ВМС занятия по борьбе за живучесть корабля и по проведению досмотровых операций - один из элементов программы пребывания.

Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN 01
Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Корабли Постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Одессу. ФОТО

Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN 03

Во время занятий состоялись обмен опытом, ознакомление с алгоритмом действий, экипировкой коллег, непосредственное отработки тех или иных элементов.

Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN 04

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Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN 05
Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN 06

По завершению визита корабли постоянной военно-морской группы НАТО проведут в Черном море тренировки типа PASSEX совместно с ВМС Украины.

Смотрите: "Си Бриз-2017": в групповых маневрах участвовало 16 кораблей. ФОТОрепортаж
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хозяева дали порулить!
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мордвин. иди помойся в луже. от тебе пригорелым пердаком воняет на весь Ценсор.
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Хрень собачья!
Нафига им те занятия? У нас что есть корабль такой?
Хотя... если новостей нет то такой бред тоже прокатит!
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" У нас что есть корабль такой? "

Конешно есть . Пастор завтра нарисует
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в Україні є моряки? а човен бодай один є у нас? з лайна зліплений?
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Отработка борьбы за живучесть,можно проводить на любом корабле.
Британцы делятся своим опытом и это нормально.
Судя по фоткам,речь идет о заделывании пробоин (на фото с брусьями и матами.
Хорошее дело. Моряки должны быть профессионалами во многих областях.
И это правильно.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN. ФОТОрепортаж
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