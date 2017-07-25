 Украинские и британские военные моряки провели в Одессе совместные занятия на борту эсминца ВМС Великобритании DUNCAN. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Напомним, что корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) эсминец DUNCAN и фрегат ВМС Турции YILDIRИM с 24 до 27 июля находятся в порту Одессы с визитом в Украине. Совместные с военнослужащими украинских ВМС занятия по борьбе за живучесть корабля и по проведению досмотровых операций - один из элементов программы пребывания.
Во время занятий состоялись обмен опытом, ознакомление с алгоритмом действий, экипировкой коллег, непосредственное отработки тех или иных элементов.
По завершению визита корабли постоянной военно-морской группы НАТО проведут в Черном море тренировки типа PASSEX совместно с ВМС Украины.
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Нафига им те занятия? У нас что есть корабль такой?
Хотя... если новостей нет то такой бред тоже прокатит!
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Конешно есть . Пастор завтра нарисует
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Британцы делятся своим опытом и это нормально.
Судя по фоткам,речь идет о заделывании пробоин (на фото с брусьями и матами.
Хорошее дело. Моряки должны быть профессионалами во многих областях.
И это правильно.
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