 Велопатруль начала работу в Одессе, - МВД. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Полицейские на велосипедах будут патрулировать территорию курортной зоны в районе " Трассы здоровья" - от "Аркадии" до пляжа "Ланжерон", которая пользуется большой популярностью у туристов, сообщили в министерстве.
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