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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Велопатруль начала работу в Одессе, - МВД. ФОТОрепортаж

В Одессе начал работу велосипедный патруль полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Велопатруль начала работу в Одессе, - МВД 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Во всех крупных городах Украины, где есть парковые зоны отдыха, будет работать велопатруль", - Аваков

Велопатруль начала работу в Одессе, - МВД 02

Полицейские на велосипедах будут патрулировать территорию курортной зоны в районе " Трассы здоровья" - от "Аркадии" до пляжа "Ланжерон", которая пользуется большой популярностью у туристов, сообщили в министерстве.

Велопатруль начала работу в Одессе, - МВД 03
Велопатруль начала работу в Одессе, - МВД 04

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Велопатруль начала работу в Одессе, - МВД 05
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Горные велики, чтоб по склонам гонять за нарушителями?))
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Зачем сразу выдавать велосипеды? Пусть годик - два покатаются на самокатах, потом на велокатах, а уж потом можно и велики выдавать.
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Как бы у них эти классные велики вечером не отняли на улице.
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