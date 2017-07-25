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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Велопатруль начал работу в Одессе, - МВД. ФОТОрепортаж

В Одессе начал работу велосипедный патруль полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Велопатруль начал работу в Одессе, - МВД 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Во всех крупных городах Украины, где есть парковые зоны отдыха, будет работать велопатруль", - Аваков

Велопатруль начал работу в Одессе, - МВД 02

Полицейские на велосипедах будут патрулировать территорию курортной зоны в районе " Трассы здоровья" - от "Аркадии" до пляжа "Ланжерон", которая пользуется большой популярностью у туристов, сообщили в министерстве.

Велопатруль начал работу в Одессе, - МВД 03
Велопатруль начал работу в Одессе, - МВД 04

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Велопатруль начал работу в Одессе, - МВД 05
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Горные велики, чтоб по склонам гонять за нарушителями?))
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Зачем сразу выдавать велосипеды? Пусть годик - два покатаются на самокатах, потом на велокатах, а уж потом можно и велики выдавать.
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Как бы у них эти классные велики вечером не отняли на улице.
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Так шо привезшие Боинг на Донбасс будут отвечать в Гааге по всей строгости закона.
Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что Украина не несет ответственности за последствия потери контроля над территорией Луганской области.
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а в Киеве только мэр на велосипедах ездит . Тормоз пятилетки. Одесса уже обдеголяла
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Общеголяла ( этот руцький переводчик вообще языка не знает)
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когда вижу велоезда в шлеме возникает желание снять его с велика и воткнуть башкой в асфальт..
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Сергій Стерненко

9 год. ·

В червоному кружечку - кандидат на посаду директора Українського театру Владислав Станков. Колишній регіонал та відзначився на фото з триколором. Він був учора зі своєю групою підтримки.

Поряд із ним, у синьому кружечку - Андрій Бодров, політтехнолог Ківалова на мерських виборах. Також під час російсько-української війни допомагав російській партії ЛДПР у виборах в думу м. Іркутск.

Білим кольором позначено Дмитра Шпінарьова - один із адептів акції "я говорю по-русски", котра порушувала в Одесі мовне питання та породжувала числені спекуляції, фінансування її йшло із Москви.

Це все, що потрібно знати про імовірного директора Українського (!) театру. Якщо ми дамо його призначити - ганьба тоді усім нам.


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Велопатруль начал работу в Одессе, - МВД. ФОТОрепортаж.

Короче, селфи удалось.
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4 патрульных на весь город?
а то сзаде в кепках, типа смена? велика то всего 4.
блин, ну и новость.
прям, пэремога...
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Текст читай внимательно, прежде, чем сиронуть! Конкретно указан район патрулирования в Одессе. и зоны патрулирования в других городах. По лесопарку в Харькове побегай пешком, может дойдет...
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Наживу себе такой у этих рахитонов при первой возможности ))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВелопатруль начал работу в Одессе, - МВД. ФОТОрепортаж
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