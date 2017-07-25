Велопатруль начал работу в Одессе, - МВД. ФОТОрепортаж.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Полицейские на велосипедах будут патрулировать территорию курортной зоны в районе " Трассы здоровья" - от "Аркадии" до пляжа "Ланжерон", которая пользуется большой популярностью у туристов, сообщили в министерстве.
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Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что Украина не несет ответственности за последствия потери контроля над территорией Луганской области.
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Сергій Стерненко
9 год. ·
В червоному кружечку - кандидат на посаду директора Українського театру Владислав Станков. Колишній регіонал та відзначився на фото з триколором. Він був учора зі своєю групою підтримки.
Поряд із ним, у синьому кружечку - Андрій Бодров, політтехнолог Ківалова на мерських виборах. Також під час російсько-української війни допомагав російській партії ЛДПР у виборах в думу м. Іркутск.
Білим кольором позначено Дмитра Шпінарьова - один із адептів акції "я говорю по-русски", котра порушувала в Одесі мовне питання та породжувала числені спекуляції, фінансування її йшло із Москви.
Це все, що потрібно знати про імовірного директора Українського (!) театру. Якщо ми дамо його призначити - ганьба тоді усім нам.
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Короче, селфи удалось.
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а то сзаде в кепках, типа смена? велика то всего 4.
блин, ну и новость.
прям, пэремога...
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