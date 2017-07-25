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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 В ДТП под Киевом погибла 29-летняя киевлянка с журналистским удостоверением, - полиция. ФОТО

На автодороге "Киев - Одесса" вблизи пгт Гребенка Васильковского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 29-летняя киевлянка, которая имела при себе журналистское удостоверение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области на странице в Facebook.

По информации правоохранителей, ДТП произошло около 14:30 на отрезке автодороги "Киев - Одесса" вблизи пгт Гребенка.

"Автомобиль Mazda, который двигался в направлении столицы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Mercedes. 29-летняя киевлянка, которая находилась за рулем Mazda, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия, до приезда скорой", - сообщили в полиции.
Отмечается, что при себе девушка имела удостоверение журналиста редакции одного из украинских СМИ, действительное до конца 2016 года.

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Водитель автомобиля Mercedes, 47-летний киевлянин, отказался от оказания медицинской помощи. Его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ДТП под Киевом погибла 29-летняя киевлянка с журналистским удостоверением, - полиция 01В ДТП под Киевом погибла 29-летняя киевлянка с журналистским удостоверением, - полиция 02В ДТП под Киевом погибла 29-летняя киевлянка с журналистским удостоверением, - полиция 03

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все, написано же удостоверение дейстивельно до конца 2016 года
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Ну, наверное то, что сегодня, в Киеве похоронили ещё одну журналистку. Из "Страны". Тоже ДТП, на трассе Киев-Одесса.
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А кто сказал, что эта- просроченная? Можэ у неё ксив- валом? Можэ она действующую уже "Фэмэн" продала?
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Больше похоже что ей в зад кто-то въехал, не вендорожник ли?
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Мазда ехала задним ходом по встречной полосе? Очень смешно.
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А если бы не имела журналюх удостоверения, мир изменился бы? Думайте , что пишете
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ ДТП под Киевом погибла 29-летняя киевлянка с журналистским удостоверением, - полиция. ФОТО
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