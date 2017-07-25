 В ДТП под Киевом погибла 29-летняя киевлянка с журналистским удостоверением, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области на странице в Facebook.
По информации правоохранителей, ДТП произошло около 14:30 на отрезке автодороги "Киев - Одесса" вблизи пгт Гребенка.
"Автомобиль Mazda, который двигался в направлении столицы, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Mercedes. 29-летняя киевлянка, которая находилась за рулем Mazda, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия, до приезда скорой", - сообщили в полиции.
Отмечается, что при себе девушка имела удостоверение журналиста редакции одного из украинских СМИ, действительное до конца 2016 года.
Водитель автомобиля Mercedes, 47-летний киевлянин, отказался от оказания медицинской помощи. Его жизни ничего не угрожает.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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