 В суде выступил участник Евромайдана Филипович, которому стреляли в лицо. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
20 февраля 2014 на ул.Институтской в центре Киева он как участник Евромайдана получил огнестрельное ранение.
Филипович был ранен в лицо под левым глазом. Пуля вышла через шею справа. У мужчины были сломаны челюсти и нос, а также остались рубцы на лице. В суде было продемонстрировано видео следственного эксперимента. На видео Филипович рассказывает о своем местонахождении и ранении.
На скамье обвиняемых находятся пять бывших сотрудников "Беркута".
Как сообщалось, суд 17 мая 2016 года начал рассмотрение по сути дела против бывших бойцов "Беркута" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Пятерым бывшим бойцам "Беркута" инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана. Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.
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Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе против Украины, связанной с оккупацией террористами территорий Донбасса. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.
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