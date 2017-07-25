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Все про:алкоголь (1614) ГФС (3061)

 В Черкассах налоговики ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя: общая стоимость изъятого около 730 тысяч гривен. ФОТОрепортаж

Сотрудники областного управления налоговой милиции ликвидировали цех, в котором осуществлялось изготовление фальсифицированных алкогольных напитков.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в областном центре двое граждан организовали работу подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя. Фальсификат продавался через Интернет и доставлялся покупателям при помощи почтовых операторов, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В результате проведенного обыска было обнаружено и изъято более 1,3 тысячи литров спирта, почти две тысячи литров фальсифицированного алкоголя, а также автомобиль и оборудование, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого спирта и алкоголя составляет почти 730 тысяч гривен.

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Расследование уголовного производства продолжается.

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В Черкассах налоговики ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя: общая стоимость изъятого около 730 тысяч гривен 01

В Черкассах налоговики ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя: общая стоимость изъятого около 730 тысяч гривен 02

В Черкассах налоговики ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя: общая стоимость изъятого около 730 тысяч гривен 03


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cлава богу може по селах менше возитимуть бодяги, а ще опс склади перевірте
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Черкассах налоговики ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя: общая стоимость изъятого около 730 тысяч гривен. ФОТОрепортаж
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