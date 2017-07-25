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 Комикс "Охранники страны", посвященный освобождению Крыма, представили в Киеве. Среди героев - Мустафа Джемилев. ФОТО

Комикс "Охранники страны", посвященный освобождению Крыма презентован в Киеве 25 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, это первый выпуск второго сезона графической новеллы. В истории семь главных персонажей, каждый обладает особыми способностями, рассказал на пресс-конференции автор текста Иван Роговой.

Комикс Охранники страны, посвященный освобождению Крыма, представили в Киеве. Среди героев - Мустафа Джемилев 01


"Это Хорив, командир группы от Минобороны, Кий - оперативный руководитель, сердце и мозг (команды - ред.), Щек это юноша, обладающий суперсилой, компьютерный гений, Девушка Лыбидь - супербоец. Есть персонажи из крымскотатарского народа, хранители артефактов, от них зависит мир на нашей территории. Они обладают сильными суперспособностями, благодаря им удавалось на протяжении многих веков сохранять мир и равновесие", - рассказал автор.

Среди героев есть исторические персонажи и современники, например, лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

"Прообраз мудреца - Мустафа Джемилев, который является на сегодня титаном, который своей историей жизни доказал приверженность ценностям, его борьба продолжается много десятилетий. Это человек-история. Вся его жизнь - это борьба за народ. Он провел 15 лет в советских лагерях, потому что стоял за принципы, и сейчас он лишен возможности находиться в Крыму", - сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

Комикс Охранники страны, посвященный освобождению Крыма, представили в Киеве. Среди героев - Мустафа Джемилев 02


Она добавила, что экземпляры издания могут распространять в школах и библиотеках, также их отправят украинским военным, а при условии перевода на английский язык, МИД Украины будет содействовать распространению комиксов за рубежом.

Первые части комикса, по словам авторов, были посвящены борьбе украинских воинов на востоке страны. Пока авторы не предполагают появления электронной версии этого издания.

Смотрите также: "Войны у вас по нашим сведениям нет", - жителей ОРДЛО выгоняют из РФ и оккупированного Крыма. СКРИНШОТ

Дизайнер и продюсер издания - волонтер Леонид Краснопольский.
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Возможно дело и нужное..но несколько диссонирует с реальностью..
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ЕСПЧ: Украина не несет ответственности за неконтролируемый Донбасс
Европейский суд по правам человека вынес первое решение по поданным против государства Украина жалобам, связанным с потерей контроля правительства над частью Донбасса.
https://lb.ua/news/2017/07/25/372320_espch_ukraina_neset.html
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Адекватность? Это уже смахивает на мягко говоря странности и перегибы пропаганды. Не надо уподобляться северным соседям.
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да. Даже в Зоопарке пишут - животных не дразнить!
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Интересно, Марвелу и ДиСи права на экранизацию уже продали?
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Фантастический бред)
А Темнейший со своим войском там есть?
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по стопах чеченського кролика. паперові лжегерої.
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Ну Мустафа уже в одном мультике дыорняжкой обсцыкухой был,...теперь он видать болонкой породистой стал
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НАТО весьма обеспокоено состоянием Украинской армии. В качестве примера они приводят Крым, в котором 60% ВСУ перешли на сторону агрессора. Где гарантии, что в других горячих точках Украины при обострении ситуации не произойдет тоже самое. Такие же опасения у НАТО есть и к некоторым другим бывшим странам пост советского пространства. Польша в том числе - Reuters
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Это что, часть информационной стратегии по возврату Крыма? Визитами военных кораблей в Одессу и комиксами решили на Вову надавить?
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКомикс "Охранники страны", посвященный освобождению Крыма, представили в Киеве. Среди героев - Мустафа Джемилев. ФОТО
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