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 "Войны у вас по нашим сведениям нет", - жителей ОРДЛО выгоняют из РФ и оккупированного Крыма. СКРИНШОТ

Миграционная служба РФ больше не продлевает пребывание в России и в оккупированном Крыму жителям ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook пропагандист и пособник сепаратистов и боевиков Олег Измайлов, ссылаясь на свой личный опыт.

"По многочисленным просьбам - таки да, миграционная служба РФ более не продлевает пребывание в стране жителям "ЛДНР" по причине "прибыл с юго-востока Украины". Типические ответы в разных органах разных городов Крыма: "Войны у вас по нашим сведениям нет", "А что вы думали все эти годы?", "Если не уедите немедленно, поставим штампик". Ну и т.д. Закон есть закон, слов нет, его надо выполнять. И об эту фразу разбиваются все романтические чувства русских Донбасса, почему-то возмечтавших, что им, как русским, как представителям пострадавшей за русский мир стороны, будет поблажка и скидка. Она и была, но очень недолго. Теперь, точнее, с 23 мая, все, как для граждан Украины. наличие паспорта "ДНР" не канает, он идет документом Украины. Это написано, чтобы никто не заблуждался и не надеялся. Лафа закончилась", - пишет сепаратист.

Войны у вас по нашим сведениям нет, - жителей ОРДЛО выгоняют из РФ и оккупированного Крыма 01


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Еще один пособник оккупантов Владимир Лях комментирует: " Вернувшись только что из "ДНР", я вам могу сказать, господа, вы излишне романтичны. Происходящее там весьма специфично и убавляет безграничный патриотизм. Впервые за все годы, я уехал со своей малой родины с облегчением".

Смотрите также: "Предложили учиться жить на эти деньги", - на Донбассе оккупанты лишают пенсионеров с мизерной пенсией даже "гуманитарной помощи". СКРИНШОТ
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Ватники, так вам и надо. Вас просто использовали и выбросили как гонд...н.
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Так доля донбаситів, титульної націі Даунбаса !!!)))
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Выражаем глубокую озабоченность.Глубочайшую.Все в маларосию,казлы!
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россие если и нужны земли, то явно без населяющих их донбасситов (вроде правильно написал?).
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"Войны у вас по нашим сведениям нет", - жителей ОРДЛО выгоняют из РФ и оккупированного Крыма.

Так её и по нашим сведениям нет. Так, операция, типа, облава..
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с предателями только так и поступать!!!
Вот это они амебы безмозглые, я просто в шоке.
Не даром есть пословица, - Седые волосы не всегда признак мудрости.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Войны у вас по нашим сведениям нет", - жителей ОРДЛО выгоняют из РФ и оккупированного Крыма. СКРИНШОТ
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