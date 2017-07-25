 "Войны у вас по нашим сведениям нет", - жителей ОРДЛО выгоняют из РФ и оккупированного Крыма. СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом пишет в Facebook пропагандист и пособник сепаратистов и боевиков Олег Измайлов, ссылаясь на свой личный опыт."По многочисленным просьбам - таки да, миграционная служба РФ более не продлевает пребывание в стране жителям "ЛДНР" по причине "прибыл с юго-востока Украины". Типические ответы в разных органах разных городов Крыма: "Войны у вас по нашим сведениям нет", "А что вы думали все эти годы?", "Если не уедите немедленно, поставим штампик". Ну и т.д. Закон есть закон, слов нет, его надо выполнять. И об эту фразу разбиваются все романтические чувства русских Донбасса, почему-то возмечтавших, что им, как русским, как представителям пострадавшей за русский мир стороны, будет поблажка и скидка. Она и была, но очень недолго. Теперь, точнее, с 23 мая, все, как для граждан Украины. наличие паспорта "ДНР" не канает, он идет документом Украины. Это написано, чтобы никто не заблуждался и не надеялся. Лафа закончилась", - пишет сепаратист.

Еще один пособник оккупантов Владимир Лях комментирует: " Вернувшись только что из "ДНР", я вам могу сказать, господа, вы излишне романтичны. Происходящее там весьма специфично и убавляет безграничный патриотизм. Впервые за все годы, я уехал со своей малой родины с облегчением".