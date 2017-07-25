 "Предложили учиться жить на эти деньги", - на Донбассе оккупанты лишают пенсионеров с мизерной пенсией даже "гуманитарной помощи". СКРИНШОТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует сообщение жительницы Макеевки, скриншот которого разместил в Твиттере пользователь hochu@domoy.
Так пользователь одной из соцсетей Ирина (фамилия скрыта - ред.) пишет, что ее бабушке, которая получает мизерную так называемую пенсию у оккупантов, отказали в предоставлении гуманитарной помощи.
"Ей предложили учиться жить на эти деньги", - сообщает Ирина.
Другой пользователь под сообщением предложил обратиться за материальной помощью в размере 1500 рублей (около 650 грн. - ред.). Однако, как комментирует еще один пользователь, такую матпомощь предоставляют раз в три месяца только тем людям, у кого онкология, диабет, инвалидность.
Кроме того, по информации местных жителей, в Амвросиевском районе оккупанты отменили компенсацию на уголь семьям погибших боевиков.
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