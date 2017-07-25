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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов. ФОТОрепортаж

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины при участии Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось испытание новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

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Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 01

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 02


В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО предлагает увеличить финансирование расходов сектора безопасности и обороны на 3 миллиарда гривен, - Турчинов

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 03

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 04


Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил боеприпасам объемного взрыва, которые на сегодняшний день фактически отсутствуют на фронте.

По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. "Военные Вооруженных Сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение", - отметил Турчинов.

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 05

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 06

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 07


Во время испытаний минометов конструкторы и производственники доложили Секретарю СНБО Украины, что замечания военных, поступавшие во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены.

"Перспективным, - по словам А. Турчинова, - для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений".

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 08

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 09

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 10

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 11



Из военной техники был продемонстрирован беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство "Фантом-2", оснащенное мощным ракетным оружием, который, как отметил А. Турчинов, "одним своим видом способно напугать врага". "Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь", - пошутил Секретарь СНБО Украины.

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 12

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 13

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 14

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 15

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 16

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 17



По его словам, в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров".
"Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - добавил он.

Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 18

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 19

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 20


В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на поставленные СНБО Украины задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до эффективного применения в боевых условиях". Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 21

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 22

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 23


Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники.
"Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - подытожил Турчинов.

Украинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов 24
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ужо здайуцца...

Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко дійсно написав заяву про відставку.
Таку інформацію «Слову і Ділу» підтвердили в прес-службі Держприкордонслужби.
На питання журналіста про те, чи відповідає дійсності інформація про відставку Назаренка, прес-секретар ДПСУ відповів ствердно. Причини такого рішення він не назвав.
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Обіцянкі там же, де і "нові зразки озброєння". Посмотрел фото-посмеялся-бы, если-бы так плакать не хотелось(((((((( Уроды-блин. Кому и шо вы тулите здесь. На РПГ-7 приклад приварили и планку пикатини втулили??? На калаш прицепили типа интегрированный глушак и втулили оптику???????? С такой оптикой можно с Киева по Москве стрелять. Только калашу она на..уя???? Разводилы х..евы. Вам-бы каждому по такой "новинке" и на 0-ку в окопы........
Когда вы уже нажретесь падлы
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Когда московиты узнают, что Петя на 4 году войны выделил землю под строительство патронного завода, они в Москве ему памятник поставят!!
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Притом раком. И объявят паломничество с целью-поцеловать его в шоколадный глаз))
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3 роки чуємо від влади по відношенню до ЗСУ "мають", "буде" і зовсім не чуємо "зробили". Робити щось корисне для країни ця наволоч і не збирається
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новое с той точки зрения что только что сделали
а ТТХ хотя бы сравнимо с РФосранским?
щодо разработки новых видов вооружений как в США я нигде ничего не читал....
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Зато открытие сделали)) Боеприпасы объемного взрыва)))))) А шмели старые с двумя желтыми полосками не катят???? Или они полоски другим цветом перекрасили???
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские военные должны получить новые виды техники и оружия: наши враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока будет открыт огонь, - Турчинов. ФОТОрепортаж
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